Виновника в гибели 7-летнего мальчика, утонувшего в сочинской ливневке, освободили от наказания за примирением сторон

Сегодня, 4 декабря, судебное разбирательство по поводу причин и виновников нелепой смерти первоклассника Коли Малькова завершилось примирением сторон. Хозяина частной гостиницы в Сочи Сергея Щедрова суд освободил от уголовного преследования. Его обвиняли в "Причинении смерти по неосторожности". Дело в том, что Щедров попросту перекрыл ливневую канаву бетонной плитой у входа в ту самую гостиницу, куда Коля с бабушкой возвращались с пляжа по затопленным дождем улицам.

- Имея специальное образование (хозяин гостиницы официально работает в МУП "Муниципальный институт генплана" в Сочи), он не мог не знать, чем эта перестройка чревата, - говорилось в обвинительном заключении.

При этом и сам Сергей Щедров полностью признал вину и покаялся перед родственниками погибшего первоклашки.

- Несмотря на то что вина подсудимого была полностью доказана, суд счел возможным прекратить уголовное преследование Щедрова в связи с тем, что он примирился с потерпевшими и загладил перед ними свою вину, - провозгласили в судебном заседании.

Тем не менее по делу о гибели мальчика есть еще один подозреваемый. Недавно следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». Мужчина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что ливневая канализация, в которую упал мальчик, принадлежала городскому предприятию города Сочи «Водосток». Целый год на участке ливневки не производились никакие технические работы, будь то ремонт или обслуживание.

Степень его вины или раскаяния тоже будет решать суд.

Напомним, Коля Мальков приехал с бабушкой в курортный город из Нижнекамска. Через месяц он должен был в первый раз сесть за школьную парту в родном поселке Аксубаево. Перед ответственным жизненный стартом его родня решила свозить мальчишку к Черному морю. Оздоровление первоклашки доверили бабушке.

Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.

3 августа они с внуком спешно возвращались в гостиницу на улице Октябрьской в Лазаревском — Сочи снова заливал тропический дождь. Вода после ливня на улице стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг малыш исчез...в сточной дыре, которую сейчас упорно называют ливневкой. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осозновать, что самое страшное уже случилось... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

- Она начала истошно кричать: «У меня ребенок упал!», - рассказывают очевидцы трагедии. - Прохожие побросали сумки и ринулись на помощь, но что тут сделаешь...

В отчаянии бабушка сама прыгнула в дыру, которая поглотила ее внука, но ее удалось остановить.

Параллельно кто-то вызывал спасателей. Сотрудники Лазаревского отряда МЧС прибыли на Свирский пляж (именно туда ведут стоки — авт.), вышли в море на лодках. Но они выловили лишь бездыханное тело ребенка.

Позже очевидцы опубликовали страшное видео трагедии: вместе с дождевым апокалипсисом на него случайно попали Коля с бабушкой за секунду до жуткого происшествия. Наверняка оно станет весомым аргументом в деле расследования смерти ребенка.

Кстати, следственный комитет России по Краснодарскому краю уже в рамках уголовного дела устанавливает ответственных за безопасность ливневки.

- Сейчас они допрашивают свидетелей происшествия, идет работа по изучению документации, - сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Надо сказать, место гибели Коли почти сразу перегородили...стулом из ближайшего кафе «Санта-Барбара».

КОММЕНТАРИЙ

Власти Сочи уверены, что решетка на ливневке не была предусмотрена проектом канализации, а бабушка «ориентировалась на местности»

- Это специальные гидросооружение для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» представили администрации города. - По задумке инженеров сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за ливня он упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения.

- Позже дыру в асфальте все-таки заложили досками. Именно сюда теперь неравнодушные горожане несут цветы и игрушки в память о маленьком туристе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бабушка бросилась в воду, но ребенка унесло в море»: очевидцы рассказывают, как 7-летний мальчик провалился в канализацию

Он упал в ливневку, гуляя по курорту [видео, фото]

МЕЖДУ ТЕМ

Погибший в Сочи семилетний мальчик приехал на отдых из Татарстана

Его отец сейчас направляется в город-курорт (подробнее)

КСТАТИ

Администрация Сочи: По проекту решетки для ливневой канавы, куда упал ребенок, не предусмотрены

К месту гибели 7-летнего мальчика несут цветы и игрушки (подробнее)

На похороны мальчика, погибшего в сочинской сточной канаве, пришло все село в Татарстане

Нелепая смерть первоклассника Коли Малькова, отдыхавшего с бабушкой на курорте, никого не оставила равнодушным (подробнее)