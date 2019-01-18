Инженера-коммунальщика приговорили к двум годам тюрьмы за гибель мальчика в сочинской ливневке

Похоже, истинный виновник трагедии в сочинской ливневке найден. Судом им признан 32-летний инженер муниципального предприятия "Водосток" Сергей Пинчук. В процессе сторона обвинения доказала, что именно он виновен в причинении 7-летнему Коле Малькову смерти по неосторожности (ч.2 ст.293 УК РФ).

- В день трагедии, 3 августа 2018 года, Пинчук исполнял обязанности главного инженера предприятия по эксплуатации систем ливневой канализации в Сочи, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - И нес ответственность за состояние и функционирование объекта. В нарушение строительных правил оценка исправности ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась, сотрудниками МУП «Водосток» нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился.

Суд пришел к выводу, что по халатности Пинчук допустил то, что переполненную водой канаву, не увидев ее, упал ребенок. Позже уже безжизненного мальчика выловили в море. Спастись у него не было никаких шансов.

Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.

Инженеру-коммунальщику суд назначил 2 года условного лишения свободы без права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

В деле о нелепой гибели ребенка, приехавшего в Сочи отдыхать из Татарстана, был еще один обвиняемый. Но хозяина частной гостиницы в Сочи Сергея Щедрова суд освободил от уголовного преследования. Его обвиняли по той же уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности". Дело в том, что Щедров попросту перекрыл ливневую канаву бетонной плитой у входа в ту самую гостиницу, куда Коля с бабушкой возвращались с пляжа по затопленным дождем улицам.

- Имея специальное образование (хозяин гостиницы официально работает в МУП "Муниципальный институт генплана" в Сочи), он не мог не знать, чем эта перестройка чревата, - говорилось в обвинительном заключении.

При этом и сам Сергей Щедров полностью признал вину и покаялся перед родственниками погибшего первоклашки.

- Несмотря на то что вина подсудимого была полностью доказана, суд счел возможным прекратить уголовное преследование Щедрова в связи с тем, что он примирился с потерпевшими и загладил перед ними свою вину, - провозгласили в судебном заседании.

Напомним, Коля Мальков приехал с бабушкой в курортный город из Нижнекамска. Через месяц он должен был в первый раз сесть за школьную парту в родном поселке Аксубаево. Перед ответственным жизненный стартом его родня решила свозить мальчишку к Черному морю. Оздоровление первоклашки доверили бабушке.

3 августа они с внуком спешно возвращались в гостиницу на улице Октябрьской в Лазаревском — Сочи снова заливал тропический дождь. Вода после ливня на улице стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг малыш исчез...в сточной дыре, которую сейчас упорно называют ливневкой. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осозновать, что самое страшное уже случилось... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

- Она начала истошно кричать: «У меня ребенок упал!», - рассказывают очевидцы трагедии. - Прохожие побросали сумки и ринулись на помощь, но что тут сделаешь...

В отчаянии бабушка сама прыгнула в дыру, которая поглотила ее внука, но ее удалось остановить.

Параллельно кто-то вызывал спасателей. Сотрудники Лазаревского отряда МЧС прибыли на Свирский пляж (именно туда ведут стоки — авт.), вышли в море на лодках. Но они выловили лишь бездыханное тело ребенка.

Позже очевидцы опубликовали страшное видео трагедии: вместе с дождевым апокалипсисом на него случайно попали Коля с бабушкой за секунду до жуткого происшествия. Оно стало весомым аргументом в деле расследования смерти ребенка.

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