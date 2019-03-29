Сотрудника аэропорта, погибшего при спасении людей из загоревшегося самолета в Сочи, посмертно наградили медалью

55-летнего Владимира Бегияна, который в ночь на 1 сентября скончался от сердечного приступа на месте аварийной посадки Boeing 737-800 в Сочи, посмертно наградили медалью «За спасение погибавших». 29 марта глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, рано утром 1 сентября в Сочи случилась трагедия - самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, при посадке скатился в реку и загорелся. В ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Единственным погибшим в происшествии стал сотрудник аэропорта – руководитель комплексной смены Международного аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Мужчина первым прибыл на место ЧП и по сути должен был координировать работу служб аэропорта. Но просто стоять в стороне он не смог, потому сам бросился спасать пассажиров из горящего самолета. Однако выбраться самому ему не удалось. У Владимира не выдержало сердце.

Владимир Бегиян проработал в Международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью Министерства транспорта РФ, нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта».

Его много раз отмечали грамотами - награды он получал от руководство аэропорта, администрации города и края. Медаль «За спасение погибавших» вручат родственникам Владимира Бегияна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиры «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, подали иск на возмещение почти 12 миллионов рублей

Три пассажира, которые были на борту совершившего 1 сентября 2018 года жесткую посадку в Сочи Boeing-737, подали иски в суд. Люди требуют от авиакомпании возмещения морального вреда и материального ущерба (читайте далее)

Пилот Boeing, выкатившегося в реку в аэропорту Сочи, диспетчеру: Мы горим!

В Сеть попали записи переговоров экипажа пассажирского Boeing-737-800 авиакомпании ЮТэйр, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи, с диспетчерами аэропорта (читайте далее)

МАК и СК начали расследование ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту Сочи

- Пассажирский борт, совершавший рейс UT-579 из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали не менее 18 пассажиров.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщили в пресс-центре МАК (читайте далее)

Пассажир Boeing, выкатившегося в реку в Сочи: Взрыва не произошло только благодаря ливню

Алексей Кравцов, пассажир рейса UT579, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи и при посадке выкатился в реку, рассказал подробности происшествия. По его словам, взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее топливо. Пожар произошел рядом с самолетом, а не на борту. (подробности)