2019-04-05T14:55:48+03:00
Общество

В Краснодаре задержана лже-хирург Алена Верди, уродовавшая пациенток

В ее доме прошли обыски [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пластический хирург Алена Верди, предположительно, не имела медицинского образованияПластический хирург Алена Верди, предположительно, не имела медицинского образованияФото: Личная страница Вконтакте
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В Краснодаре задержана лже-хируг Алена Верди, получившая прозвище «Доктор Франкенштейн». Она проводила пластические операции в клиниках и на дому. Последствия вмешательства для многих пациентов оказались печальными.

- Проведены обыски и задержана лже-хирург Алена Верди. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СК России.

В Краснодаре задержана лжехирург Алена Верди.

Ведомство также опубликовало кадры обыска в квартире женщины, жертвы которой обратились к следователям. Судя по собранным чемоданам, Алена Верди (она же Антонина Горбунова), собиралась надолго покинуть дом. Предположительно, лже-врач планировала улететь в Израиль.

1 апреля стало известно, что Алена Верди и директор клиники, в которой работала пластический хирург стали фигурантами уголовного дела. Следователи подозревают их в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным «КП», изуродованными остались около десяти пациенток. И лишь немногие из них делали операции в клинике, большинство соглашались лечь под нож на дому у хирурга. Тяжелые осложнения им придется преодолевать годами.

Фото слева до операции и после.

Фото слева до операции и после.

У одной из женщин, сделавших абдоминопластику, начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка говорит, что у нее развилось онкологическое заболевание после подтяжки груди.

Вытащить проволоку из груди женщина сможет, когда закончит курс химии.

Вытащить проволоку из груди женщина сможет, когда закончит курс химии.

Год назад Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Суд вынес приговор - штраф в 150 тысяч рублей и пластический хирург продолжила свою деятельность. Но уже на дому. Из клиники ее уволили.

Более того, выяснилось, что ее диплом о высшем медицинском образовании поддельный. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Сама Алена Верди все обвинения в свой адрес отрицает и называет клеветой.

Алену Верди задержали в Краснодаре.Источник: пресс-служба СУ СКР Краснодарского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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