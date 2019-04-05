В Краснодаре задержана лже-хирург Алена Верди, уродовавшая пациенток

В Краснодаре задержана лже-хируг Алена Верди, получившая прозвище «Доктор Франкенштейн». Она проводила пластические операции в клиниках и на дому. Последствия вмешательства для многих пациентов оказались печальными.

- Проведены обыски и задержана лже-хирург Алена Верди. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СК России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/701408" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре задержана лжехирург Алена Верди.

Ведомство также опубликовало кадры обыска в квартире женщины, жертвы которой обратились к следователям. Судя по собранным чемоданам, Алена Верди (она же Антонина Горбунова), собиралась надолго покинуть дом. Предположительно, лже-врач планировала улететь в Израиль.

1 апреля стало известно, что Алена Верди и директор клиники, в которой работала пластический хирург стали фигурантами уголовного дела. Следователи подозревают их в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным «КП», изуродованными остались около десяти пациенток. И лишь немногие из них делали операции в клинике, большинство соглашались лечь под нож на дому у хирурга. Тяжелые осложнения им придется преодолевать годами.

Фото слева до операции и после.

У одной из женщин, сделавших абдоминопластику, начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка говорит, что у нее развилось онкологическое заболевание после подтяжки груди.

Вытащить проволоку из груди женщина сможет, когда закончит курс химии.

Год назад Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Суд вынес приговор - штраф в 150 тысяч рублей и пластический хирург продолжила свою деятельность. Но уже на дому. Из клиники ее уволили.

Более того, выяснилось, что ее диплом о высшем медицинском образовании поддельный. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Сама Алена Верди все обвинения в свой адрес отрицает и называет клеветой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/701443" frameborder="0"></iframe> Алену Верди задержали в Краснодаре.Источник: пресс-служба СУ СКР Краснодарского края

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