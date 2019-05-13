За помощь «Доктору Франкенштейн» под суд могут пойти и другие люди

- Все обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, будут проверены во время расследования уголовного дела, - говорит помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Пока Алена Верди ищет себе нового адвоката, сидя в СИЗО, следователи не прекращают копать. За этой фразой скрывается немалый фронт работы - им предстоит изучить все 10 заявлений, что поступили от пострадавших, разобраться со стопкой дипломов «Доктора Франкенштейн», в оригинальности которых сомневаются не только пациентки, но и именитые врачи, воочию видевшие результаты ее «качественной работы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

Также правоохранители решили вспомнить уголовное дело двухлетней давности, которое возбудили в отношении Алены Верди за смерть пациентки. Напомним, осенью 2017 года после абдоминопластики погибла 43-летняя Алла Багрова (имя и фамилия изменены - Авт.). Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. Но ночью у Аллы резко поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку, но спасти не смогли. Женщина скончалась от острой кровопотери.

Клиника, в которой работала Верди, сменила название, однако по-прежнему открыта.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Тогда руководитель клиники Владимир Давыдов уверял, что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей он уладил за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации.

Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате дефектов, допущенных при проведении операции хирургом. В суде свою вину в причинении смерти по неосторожности Алена Верди признала. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и прекратили производство по уголовному делу.

- Расследовать заново его не будут, а вот проверить некоторые обстоятельства, которые остались, так сказать, за кадром, - самое время, - сказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сейчас проверяем тех, кто закрыл глаза на документы, кто помогал Алене Верди, в том числе, за взятки.

По словам пострадавших пациенток, хирург обращалась к ним с просьбой помочь финансово задолго до всей этой шумихи.

Такие сообщения Алена рассылала своим пациенткам.

- Скинь, говорит, хотя бы 1000 или 2000. «Если я не соберу определенную сумму к назначенному сроку, меня могут лишить права вести медицинскую деятельность», - дословно передает разговор двухлетней давности одна из пострадавших. - Ей вроде бы два миллиона нужно было на решение вопроса.

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