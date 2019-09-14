«Я искренне считаю, что это моя ошибка»: «Доктор Франкенштейн» написала своей пациентке письмо из СИЗО

С момента операции, которую провели 33-летней Анастасии Исмаиловой, прошло ровно две недели. Два года назад «Доктор Франкенштейн» сделала ей неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла согнуться, нормально спать. Жизнь ее стала похожа на ад.

После того, как Анастасия написала заявление на хирурга, изуродовавшего ее, и придала огласке произошедшее, с ней на связь вышел столичный врач. Московский хирург Елена Чирикова взялась за сложный случай девушки и прооперировала ее.

Операция длилась 10 часов (!) - слишком много «сюрпризов» оставил предыдущий пластик. От наркоза Анастасия отошла хорошо. Более того, уже через сутки смогла самостоятельно подниматься, садиться.

На фото слева Анастасия до операции Елены Чириковой и после.

- Сейчас чувствую себя хорошо. Швы по-тихоньку заживают. Немного скапливается серома (тканевая жидкость в подкожной клетчатке ушитой раны - Авт.), но доктор говорит, что в моем случае это нормально. Реабилитационный период может быть чуть дольше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия Исмаилова.

Сейчас тело девушки выглядит так.

Напомним, вместе с другими пострадавшими пациентками она хочет привлечь к ответственности Алену Верди. Заключение, которое подготовила Елена Чирикова, приобщат к делу против «Доктора Франкенштейна».

Сейчас Алена Верди находится в СИЗО, откуда, как стало известно «КП» - Кубань», она передала через своего адвоката письмо для Анастасии.

- Мне тут адвокат рассказал, что ты ждешь извинений. Ну что ж. Извини, что поверила тебе! Извини, что думала о тебе как о друге! Правда прости! - пишет хирург, находясь в следственном изоляторе. - За то, что взяла тебя на операцию, за то, что ты уломала всех взять тебя на операцию - прости!!! Я искренне считаю, что это моя ошибка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.).

Письмо от Алены Верди Анастасии.

Обвиняемая убеждена, что Анастасия стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург. Они, считает Верди, сделали так, что девушка написала на нее заявление.

- Мне 37, посадят на 6 - итого 43... Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана - да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь - ни ради помощи, ни руку подать - наказуемо это шестью годами УК РФ, - продолжает в письме Алена. - Ты сама все понимаешь, и понимала, на что ты идешь и с кем ты идешь.

По словам хирурга, сейчас она спокойна.

- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей... Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую... Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать... Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь, - заканчивает свое письмо хирург.

Сама Анастасия говорит, что на встречу с Аленой согласна.

- Я бы хотела с ней поговорить наедине. Хочется посмотреть ей в глаза... Отказываться от своих претензий я не собираюсь, меня переубедить никто не сможет, - добавляет Анастасия.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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