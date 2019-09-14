2019-09-14T18:54:30+03:00
Общество

«Я искренне считаю, что это моя ошибка»: «Доктор Франкенштейн» написала своей пациентке письмо из СИЗО

Пластический хирург извинилась перед девушкой [осторожно, шок-контент]
Евгения СОРОКА
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Анастасия Исмаилова хочет встретиться с хирургом, который ее изуродовал.Анастасия Исмаилова хочет встретиться с хирургом, который ее изуродовал.
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С момента операции, которую провели 33-летней Анастасии Исмаиловой, прошло ровно две недели. Два года назад «Доктор Франкенштейн» сделала ей неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла согнуться, нормально спать. Жизнь ее стала похожа на ад.

После того, как Анастасия написала заявление на хирурга, изуродовавшего ее, и придала огласке произошедшее, с ней на связь вышел столичный врач. Московский хирург Елена Чирикова взялась за сложный случай девушки и прооперировала ее.

Операция длилась 10 часов (!) - слишком много «сюрпризов» оставил предыдущий пластик. От наркоза Анастасия отошла хорошо. Более того, уже через сутки смогла самостоятельно подниматься, садиться.

На фото слева Анастасия до операции Елены Чириковой и после.

На фото слева Анастасия до операции Елены Чириковой и после.

- Сейчас чувствую себя хорошо. Швы по-тихоньку заживают. Немного скапливается серома (тканевая жидкость в подкожной клетчатке ушитой раны - Авт.), но доктор говорит, что в моем случае это нормально. Реабилитационный период может быть чуть дольше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия Исмаилова.

Сейчас тело девушки выглядит так.

Сейчас тело девушки выглядит так.

Напомним, вместе с другими пострадавшими пациентками она хочет привлечь к ответственности Алену Верди. Заключение, которое подготовила Елена Чирикова, приобщат к делу против «Доктора Франкенштейна».

Сейчас Алена Верди находится в СИЗО, откуда, как стало известно «КП» - Кубань», она передала через своего адвоката письмо для Анастасии.

- Мне тут адвокат рассказал, что ты ждешь извинений. Ну что ж. Извини, что поверила тебе! Извини, что думала о тебе как о друге! Правда прости! - пишет хирург, находясь в следственном изоляторе. - За то, что взяла тебя на операцию, за то, что ты уломала всех взять тебя на операцию - прости!!! Я искренне считаю, что это моя ошибка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.).

Письмо от Алены Верди Анастасии.

Письмо от Алены Верди Анастасии.

Обвиняемая убеждена, что Анастасия стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург. Они, считает Верди, сделали так, что девушка написала на нее заявление.

- Мне 37, посадят на 6 - итого 43... Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана - да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь - ни ради помощи, ни руку подать - наказуемо это шестью годами УК РФ, - продолжает в письме Алена. - Ты сама все понимаешь, и понимала, на что ты идешь и с кем ты идешь.

По словам хирурга, сейчас она спокойна.

- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей... Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую... Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать... Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь, - заканчивает свое письмо хирург.

Сама Анастасия говорит, что на встречу с Аленой согласна.

- Я бы хотела с ней поговорить наедине. Хочется посмотреть ей в глаза... Отказываться от своих претензий я не собираюсь, меня переубедить никто не сможет, - добавляет Анастасия.

«Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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