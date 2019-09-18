«Не получаем деньги уже три месяца»: бывшая жена Вячеслава Цеповяза не заплатила кущевцам за аренду земли

Бывшую жену кущевского бандита Вячеслава Цеповяза задержали еще в конце июня. По версии следствия, она вымогала огромные деньги у станичного предпринимателя Александра Исюка. И сейчас она вместе со своим братом находится в СИЗО Ростова-на-Дону – именно там и идет следствие. О том, что Наталья Стришняя задержана, сообщали чуть ли ни все кубанские СМИ. Писали об этом и в кущевских газетах. Однако один из собственников земли, которая находится в аренде у предприятия ОПХ «Слава Кубани» (им владеет Стришняя), видимо, за новостями не следит. Он пошел в полицию и сообщил, что уже три месяца не может связаться с руководством агропредприятия.

- Мужчина сдает в аренду земельный участок ОПХ «Слава Кубани». Он сообщил о том, что в течение трех месяцев не может дозвониться до руководства предприятия, - рассказали «КП»-Кубань» в УВД Кущевского района. - А именно до Натальи Стришней и гражданина Владимира Карпенко, которые и являются арендаторами его земельного участка.

Мужчина – некий Андрей Л. Он сдает свой участок в аренду «Славе Кубани» и хочет узнать у руководства предприятия о плате за землю.

- Кроме того, что он хочет узнать у руководства ОПХ об оплате аренды, так еще собирается расторгнуть с ними договор, - продолжают в полиции. – И просит полицию оказать содействие в этом и установить связь с руководством «Славы Кубани».

В самом ОПХ сайту «КП»-Кубань» прокомментировали, что полиция по этой ситуации с ними не связывалась. Сейчас обязанности директора на предприятии исполняет невестка Натальи Стришней.

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29 июня ее задержали в собственном доме за вымогательство крупной суммы у кущевского бизнесмена. По версии следствия, она со своим братом еще в 2010 году требовала с предпринимателя Александра Исюка 77 миллионов рублей.

Сама же Стришняя все отрицает и заявляет, что с этим Исюком даже не знакома. Мало того, она его ни разу в глаза не видела. Тем не менее, по решению суда, на время следствия, ее поместили в СИЗО. Сначала Наталью Стришнюю арестовали до 23 августа. А потом срок ареста продлили (читайте далее)

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