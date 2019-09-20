Павел Мамаев прилетел в Краснодар, собрал вещи и не возвращался в квартиру

Все еще полузащитник «быков» Павел Мамаев прилетел в столицу Кубани в ночь на 20 сентября. В столице Кубани в элитной квартире живет его жена Алана и дети. Правда, дома супруги не было, она находится в Москве, где работает над своими проектами – снимает программы о пластической хирургии. С Аланой Павел увиделся в Москве. А в Краснодаре его ждали дочка и сын (ребенок от первого брака Аланы, но футболист любит его, как родного). Мамаев сделал несколько фотографий с детьми, которыми поделился у себя в соцсетях. А на следующий день, рано утром, поехал к руководству «Краснодара», чтобы обсудить свою дальнейшую судьбу в команде.

Напомним, футболиста осудили за драку в московском клубе вместе с Александром Кокориным. Игроки досрочно вышли из тюрьмы.

Футболист снимает квартиру на Кубанской набережной – в одном из элитных районов города с самым дорогущим жильем. 10-этажный дом огорожен забором, двор напичкан камерами, шлагбаумами и охранниками. Войти в подъезд только по домофону.

В дом, где жил Павел Мамаев, просто так не попасть. Двор огорожен забором.Фото: Андрей ГОРЕЛОВ

На первом этаже многоэтажки находится салон красоты. Под видом клиента мы прошли в подъезд.

- Не видела еще сегодня Павла, - сказала консьержка. Да и супруги его тоже давно не видно.

А вот один из жильцов оказался куда разговорчивее.

- Видел его с чемоданом утром, мы поздоровались, и Павел куда-то уехал, - рассказал мужчина.

Подъезд, где жил Павел Мамаев\ ФОТО: Юлия ДУБИНА

По слухам, в квартиру Павел больше не вернется. После того, как он обсудит в футбольном клубе свою дальнейшую судьбу, укатит в Москву. Билет на вечерний рейс у него уже куплен.

Пока что из возможных клубов, куда игрок может отправиться, называют «Крылья Советов», «Урал» или «Ахмат».

На каком этаже снимал квартиру игрок, неизвестно\ФОТО: Юлия ДУБИНА

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КСТАТИ

Жена футболиста Алана Мамаева пожаловалась на жизнь в Краснодаре

- Приедь в Краснодар на четыре года, поживи там. После Москвы, - иронично предложила Алана Мамаева. – Когда мы туда переезжали, я говорила: «Что может быть проще, когда у тебя есть деньги, есть дети. В любом городе тебе всегда будет хорошо, ты все можешь купить». Нет. Целыми днями не выхожу из дома. Куда выходить? Краснодар - маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Мне ни с кем неинтересно! Там колхоз. Там все ходят на каблуках, чтобы в магазин сходить (подробности)