«Покажу, как изменились пациентки Доктора Франкейнтеша»: Алана Мамаева сняла фильм о жертвах пластики

Жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева запускает свой канал на Youtube, где будет рассказывать о пластической эстетической хирургии. 4 сентября выйдет первый выпуск.

- Как разобраться, кто здесь аферист или просто неопытный любитель, а кто - истинный профессионал своего дела? Мы начинаем 4-го сентября! – написала девушка в своем Instagram.

Алана была на всех операциях. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Стоит сказать, этот проект Алана готовила несколько месяцев, в течение которых она общалась с разными именитыми хирургами. Именно они появятся в ее видео. Также по некоторым анонсам стало понятно, что несколько выпусков посвятят пострадавшим пациенткам «Доктора Франкенштейна».

Напомним, именно Алана Мамаева придала огласке историю изуродованных девушек, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении лже-доктора. Более того, другие хирурги, узнав истории пациенток, согласись помочь им на безвозмездной основе. Их преображение покажут в роликах. Причем Мамаевой удалось договориться провести операции на камеру.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», трем пациенткам Алана нашла квалифицированных специалистов, а еще оплатила перелет и проживание в Москве. В июне была прооперирована первая пострадавшая от рук пластического хирурга. 35-летней краснодарке Александре Поповой (фамилия изменена - Авт.) корректировали грудь. В июле в одной из московских клиник прооперировали 31-летнюю Кристину Сурину из Новороссийска, у которой начались проблемы с дыханием и слухом после некачественного хирургического вмешательства. А в августе провели хирургическое вмешательство 38-летней краснодарке Евгении Лановой. После двух операций у девушки возникли проблемы с веками, из-за этого у нее не закрывались глаза.

Напомним, Алана Мамаева также ведет страницу в Instagram, посвященную пластическим хирургам. Там она делится отзывами о специалистах.

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