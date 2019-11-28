2019-11-28T18:29:34+03:00
Общество

Такие травмы бывают женщин, поздно начавших половую жизнь: гинеколог рассказала, почему после ночи с опером следовательницу из Сочи увезли в больницу

У Марии Клочковой открылось кровотечение
Варвара ДЫМ
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Мария КлочковаМария Клочкова
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В самоубийстве 23-летней следовательницы полиции из Хостинского района Сочи Мария Клочковой разбирается не только Следком, но и управление собственной безопасности МВД России. Сейчас они допрашивают коллег девушки, которые травили ее на службе. И того самого опера, с которым Мария провела ночь, после которой ее увезли в больницу на скорой с диагнозом: «Маточное и влагалищное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы».

Родня девушки говорит, что после той близости Марию на работе стали еще больше гнобить, якобы о той ночи узнал весь отдел, а сам опер отвернулся от следовательницы. Так ли это - выясняет Следком, который по факту доведения девушки до самоубийства возбудил уголовное дело.

А родня Марии Клочковой уверена, что девушка стала жертвой насильника – после ночи с ним врачи зашивали следовательницу.

Краснодарский гинеколог Анна М. рассказала сайту «КП»-Кубань», что во время первого полового контакта может быть сильное кровотечение и даже потеря сознания. Как и было у девушки.

Тот самый опер, с которым Мария Клочкова провела ночь

Тот самый опер, с которым Мария Клочкова провела ночь

- Серьезные травмы могут быть у девушек, которые поздно начали половую жизнь, - рассказала врач. - С возрастом девственная плева теряет эластичность, становится более упругой, от этого и длительное кровотечение. Что же до маточного кровотечения, то оно может быть в нескольких случая – если во время близости использовались посторонние предметы, которые повредили матку. Но в таком случае орган удаляют. В моей практике был случай, когда пациентке засунули во влагалище бутылку и разбили, осколки травмировали матку, которую в итоге пришлось удалить.

Так же маточное кровотечение может спровоцировать первый половой контакт – из-за него, бывает, начинается менструация раньше срока. Скорее всего, у девушки просто начались критические дни.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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