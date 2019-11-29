2019-11-29T08:02:36+03:00
Происшествия

На секс со следовательницей, покончившей с собой в отделении полиции, поспорили

В поддержку этой версии говорит то, что первый мужчина 23-летней Марии Клочковой поделился своей победой в коллективе
Ева МУР@kp_kuban
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Маша КлочковаМаша Клочкова
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В Сочи продолжают расследовать самоубийство 23-летней полицейской Марии Клочковой. Для допроса главного подозреваемого и коллеги юной следовательницы прибыли спецы из столичного Главка. Известно, что Олега даже сажали за полиграф. Но опытный оперативник УГРО Хостинского района знает, что могут квалифицировать как преступление против половой неприкосновенности. Поэтому настаивает лишь на неаккуратном сексе с погибшей Машей.

- Она сама согласилась поехать со мной в гостиницу, - говорит Олег (имя изменено) на допросах. - Сама легла со мной в постель. Но не предупредила, что была девственницей.

Между тем, "КП" - Кубань" располагает информацией, что 30-летний красавец мог заключить пари с кем-то из коллег своих и Марии о том, что он первым "преподаст" новобранке сексуальный урок.

В отделе сейчас масштабная проверка

В отделе сейчас масштабная проверка

- После того как Маша попала в больницу, а произошло это буквально на следующий день после ночи с опером, он всем растрепал в отделе, что спал с ней. И что организм девчонки не выдержал его напора, - сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией.

Когда девушка вернулась к работе после длительного больничного, в отделе ее встретили насмешками. Выбросили вещи в мусорку, забрали компьютер. Они были уверены - "неудачница" не вернется.

Очередная оценка Машиных качеств, теперь уже не только профессиональных, но и физических, и могла стать фатальной. Маша просто не выдержала насмешек коллектива.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Однако родные опера, подозреваемого в доведении до самоубийства, уверены - он ни в чем не виноват.

- Изнасиловать не мог, он не такой. А девочка, может, боялась, что больше на ней никто не женится, - предположила в эксклюзивном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань" сестра полицейского Жанна.

- Отстаньте все от него! - дал свой комментарий по поводу обвинений брат подозреваемого Андрей. - У следователей есть видео, они сделают правильные выводы.

Напомним, в Сочи следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 23-летней полицейской Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Главное, не научиться цинизму»: 23-летняя следователь МВД, покончившая с собой, увядала на глазах, начав работать в полиции

На странице в соцсети она цитировала печального Бродского и радовалась ежедневному возвращению домой (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Полицейского, которого родные погибшей следовательницы подозревают в насилии, сам сообщил им о том, что Маша в больнице

И соседка Марии Клочковой опознала его по фото [эксклюзив «КП»]

ИСТОЧНИК KP.RU

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