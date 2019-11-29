Маша сама поехала со мной в гостиницу: опер рассказал, как провел ночь с погибшей в Сочи следовательницей

В обычной небольшой сочинской гостинице каждый день появляются силовики. Следователи опрашивают сотрудников, шерстят и тот самый номер, в котором провели ночь погибшая 23-летняя следовательница Хостинского УВД Сочи Мария Клочкова и ее коллега оперативник Олег (имя изменено).

Эту пару в отеле помнят – в три часа ночи 6 октября Мария и Олег заселились, а под утро девушке вызывали скорую. С кровотечением постоялицу увезли в больницу. А когда через месяц тело девушки нашли в ее служебном кабинете, родня следовательницы высказала версию, что в ту ночь могли иметь место насильственные действия. Ведь после этого Мария загремела в больницу.

Девушку гнобили на службе

- Конечно, сотрудница отеля запомнила эту пару, не каждый ведь день мы тут скорую постояльцам вызываем, - рассказывает владелец гостиницы, представившийся Ашотом. – Медиков она и вызывала, она же и оформляла пару на заселение. По ее рассказам, оба пришли достаточно веселые, обнимались. Дали свои паспорта, сотрудница оформила пару, занесла их данные в специальный журнал, который у нас сейчас забрали следователи, и выдала ключи от номера. Все было тихо. Если бы девушку насиловали, мы бы слышали и приняли меры - стены в гостиницы тонкие, поэтому слышимость хорошая. А никаких криков и шума мы не слышали. Я сам тут живу с детьми и внуками, поверьте, если бы постояльцы шумели, мы бы не сидели и ничего не делали.

Из отеля, сутки в котором стоят 1700 рублей, следственные органы изъяли все, что было связано с Марией и Олегом: записи с камер видеонаблюдения, журналы учета, перефотографировали номер.

- Хотя нет гарантии, что следователи найдут нужное им видео – времени ведь уже много прошло, у нас записи больше месяца не хранятся, накладываются одна на другую, - пояснил Ашот. – Но мы все предоставили. Что же до этой пары, то с той ночи они больше у нас не появлялись.

Из гостиницы Маша уехала на скорой в больницу. А Олег связался с ее родителями и сообщил им, что дочь в больнице - так просила сама девушка.

Олег дал показания следователям и рассказал, что секс был по обоюдному согласию

Олега уже допросили, он дал показания и рассказал о том, как познакомился с Марией, и как прошла та самая ночь. Показания полицейского и родни девушки сильно разнятся.

- Мужчина рассказал, что с Машей познакомился в конце сентября – тогда они вместе на сутках дежурили, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Но с девушкой отношений никаких не было, они просто здоровались. А на День уголовного розыска, 5 октября, весь отдел собрался в кафе. Олег сидел за столом вместе с Марией – она напротив него была. По его словам, девушка много не пила – весь вечер лишь бокал вина цедила, они вместе танцевали, а из кафе поехали в ночной клуб вместе с другими коллегами. На дискотеке пара тоже была все время вместе.

Как рассказывал на допросе Олег, он говорил девушке, что ночевать будет в гостинице и если она хочет, может поехать с ним. И Мария согласилась.

- Пару забрал друг Олега и отвез в гостиницу. Они сидели на заднем сидении авто и целовались, - говорит наш источник.

Олег рассказал и про то, что произошло в номере. По его словам, там они по очереди приняла душ, а потом занялась сексом.

- Когда Олег заметил кровь на простыне, спросил у девушке, что случилось. Она и рассказала, что он у нее первый. На допросе Олег говорил, что если бы знал о том, что Мария девственница, не взял бы ее в гостиницу, - продолжает источник. - После секса опер уснул, Мария разбудила его через час и сказала, что ей плохо. Олег спустился вниз к администратору, которая вызвала скорую. А еще он говорил, что все это время, пока они были в гостинице, девушке на мобильник звонили родители, но она не отвечала. А когда ее увозили на скорой, Мария просила Олега связаться с отцом и передать ему ключи от квартиры. Родители тогда как раз приехали из Апшеронска к дочери.

Мария Клочкова в полицию пришла три месяца назад

Когда Олег встретился с близкими девушки, представился ее коллегой и передал ключи. Родители вопросов ему не задавали.

Как признавался на допросе оперативник, он передавал девушке в больницу фрукты и созванивался с ней. А потом она стала холодна к нему и их общение прекратилось.

Мария Клочкова провела в клинике три дня, а потом, подписав отказ от госпитализации, уехала к родственникам в Апшеронск на больничный. Проведя десять дней с родителями, она вернулась в Сочи на работу.

- И тогда уже началась настоящая травля сестры, - рассказывает Анна Клочкова. – Из кабинета выкинули все ее вещи, с ней не разговаривали. И не замечали.

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