Это халатность и злоупотребление полномочиями: начальника покончившей с собой следовательницы из Сочи проверяют по двум статьям

Вообще в этом деле сейчас больше вопросов, чем ответов. И отвечать на все пока что никто не спешит. Ушли в глухую оборону в полиции Сочи, молчат и следователи, которые заминаются делом о самоубийстве 23-летней сотрудницы Хостинского УВД Сочи Марии Клочковой.

Не комментируют ничего и те люди, в отношении которых сейчас идет проверка. Это оперуполномоченный сочинского УВД Алан П., с которым Мария Клочкова провела ночь, и ее начальник Андрей Хвостов.

Напомнил, тело девушки нашли 23 ноября в ее служебном кабинете. А потом стало известно, что девушка покончила с собой из-за травли на работе.

Всплыли и пикантные подробности – сестра погибшей следовательницы заявила, что Марию Клочкову изнасиловал ее коллега-опер. С ним и другими сотрудниками полиции Клочкова отмечала День уголовного розыска в сочинском кафе. А потом поехала с ним в гостиницу, откуда Марию увезли на скорой с кровотечением и разрывом влагалища после «дефлорации девственной плевы».

Маше было 23 года...

- Такие раны от обычного секса не могут быть, - заявила сестра Марии Анна. Она даже ходила к начальнику Марии - сразу через несколько дней после того, как сестра загремела в больницу. И рассказала ему об изнасиловании.

Тот разговор она записала на диктофон, чтобы потом показать сестре.

- Но Хвостов не принял никаких мер, хотя обещал, что этот Алан не будет работать в полиции, - сказала Анна Клочкова.

Эту запись разговора с Андреем Хвостовым девушка передала неделю назад силовикам. Они провели проверку. И вот стали известны первые результаты.

- Анна Клочкова была опрошена. Она сообщила, что 9 октября 2019 года в ходе разговора с Андреем Хвостовым она сказала ему, что в ночь с 5 на 6 октября года оперуполномоченный Хостинского УВД Сочи совершил половое сношение с применением насилия с её сестрой Марией, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в МВД Краснодарского края. - То есть сообщила о совершении деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Так же в беседе с Хвостовым Анна Клочкова сообщила ему о намерении ее сестры совершить суицид после изнасилования.

Оперативник, с которым Мария провела ночь

- В подтверждение своих доводов Анна предоставила аудиозаписи этого разговора, - пояснил наш источник. – На аудио зафиксирован разговор, объективно подтверждающий изложенные ею сведения. И в ходе служебной проверки установлено, что Андрей Хвостов будучи обязанным в силу своего должностного положения принять меры к регистрации сведений о совершенном преступлении, рапорт об обнаружении в действиях оперуполномоченного признаков состава преступления не составил. В дежурную часть органа внутренних дел для регистрации не передал. А также вышестоящему руководителю о полученных им сведениях о намерении подчиненного сотрудника совершить суицид не доложил. То есть каких-либо мер, направленных на предотвращение возможного совершения Марией Клочковой суицида, не принял.

Отдел полиции, в котором работала Мария КлочковаФото: Евгения ОСТРАЯ

Поэтому в действиях Хвостова сейчас усматриваются признаки сразу двух преступлений – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность». И полиция уже передала дело в отношении начальника Марии Клочковой в Следком.

Сам же Хвостов в полиции служит с 1999 года.

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