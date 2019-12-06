«Маше могли подсыпать что-то в вино, и она пошла в гостиницу»: в деле о гибели следовательницы в УВД Сочи появились две аудиозаписи

Проверка в Хостинском райотделе УВД, где 23 ноября покончила с собой следовательница Мария Клочкова, до сих пор идет. Силовики допрашивают сотрудников отдела, в котором работала девушка, а так же шерстят все документы. Ведь по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции заведено уголовное дело о доведении до самоубийства. И теперь задача следствия – найти тех, кто это сделал.

В УВД Хостинского района Сочи идет проверкаФото: Евгения ОСТРАЯ

Допрашивают следователи и родственников Марии. Сестра погибшей девушки Анна заявила, что Машу изнасиловал ее коллега. Сам же опер пояснил, что провел ночь с Марией по обоюдному согласию - девушка сама поехала с ним в гостиницу.

В отель пара приехала в три часа ночи из клуба, в котором отмечали День уголовного розыска. А через полтора часа опер вызвал для своей спутницы скорую. Девушку увезли в больницу с «разрывами влагалища после деформации девственной плевы».

Мария Клочкова в полицию Сочи пришла осенью

- Такие травмы, которые были у сестры, не могут быть от секса по обоюдному согласию, - считает Анна Клочкова.

Когда девушку выписали из больницы, и она пришла на работу, все в отделе стали еще больше травить ее. Ведь и до той самой ночи отношения в коллективе у Марии не сложились, а тут коллеги перестали с ней разговаривать и даже выкинули ее вещи из кабинета. Через несколько недель после этого Маша покончила с собой.

Теперь ее сестра уверена, что если бы на службе приняли меры и перевели Марию в другой город, суицида бы не было. Анна Клочкова только сейчас передала следствию две аудиозаписи, которые она сделала в кабинете начальника следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Хостинский район) СУ УВД по Сочи, подполковника юстиция Андрея Хвостова.

Именно под его руководством работала Мария Клочкова. И к нему сестра Маши пришла 7 октября - на следующий день после того, как девушку увезли в больницу после ночи с опером.

- Я пошла с мамой к Хвостову, чтобы сказать, что Маша лежит в больнице, и чтобы он нашел ей замену. Сестре надо было выходить на дежурство, - рассказала сайту «КП»-Кубань» Анна Клочкова. – Маша тогда мне еще не говорила о том, что за травмы у нее и как она их получила. Врачи тоже молчали, говорили, спрашивать у Маши. И тот первый разговор с Хвостовым я записала для Маши, чтобы не пересказывать его, а ей включить и дать послушать. Ее начальник интересовался, по какой причине сестра в больнице, но мы и сами не знали тогда еще ничего.

Аудиозапись разговора старшей сестры погибшей следовательницы Марии Клочковой — Анны и начальника Следственного отдела Хостинского отдела полиции по Сочи Андрея Хвостова 00:00 00:00

Опер, с которым Мария провела ночь в гостинице

А 9 октября Анна Клочкова пришла снова в кабинет к начальнику своей сестры и тоже включила диктофон. Она уже больше знала про травмы сестры, которая обо всем сама рассказала.

- Тогда я уже сказала Хвостову, что сестру изнасиловали, пояснила, кто, и сказала, что я забираю ее домой, - говорит «КП»-Кубань» Анна. - Он сказал, что этот сотрудник здесь работать больше не будет. И что об этом никто не узнает. Но этот сотрудник, который такое совершил с сестрой, трудится в отделе по сей день. Хотя я говорила Хвостову, что сестра не хочет огласки, чтобы все это обсуждалось. Я не просила ни о какой проверке, я просила только о том, чтобы он помог перевести сестру из Сочи домой в Апшеронск, а он ничего конкретного не сказал. Когда после больницы Маша приехала домой, она писала рапорт о переводе, но он не был подписан.

Общежитие, в котором в Сочи жила следовательницаФото: Евгения ОСТРАЯ

- Маша сама сказала, что было изнасилование?

- Она сказала об этом уже, когда была дома. А до этого просто молчала и плакала, - говорит Анна.

- А почему она пошла с ним в гостиницу?

- Я не знаю.. Возможно, ей что-то подсыпали в вино.

В распоряжении «Комсомолки» оказалась записать разговора Анны Клочковой с Андреем Хвостовым, которая сделана 9 октября. Однако, чтобы приобщить ее к делу, следователям сначала придется проверить ее подлинность. Хотя комментариев по этому делу силовики пока никаких не дают. Не выходит на связь и сам Хвостов. В отделе, где он работает, вообще заявили, что начальник сейчас в отпуске.

Вот, о чем говорят в аудиозаписи:

Андрей Хвостов: Присаживайтесь. Что случилось?

Анна Клочкова: Разрывы внутри... Изнасилование.

Андрей Хвостов: Кто?

Анна Клочкова: Ваш опер по имени Алан.

Андрей Хвостов: Где это было?

Анна Клочкова: Это не выяснили, она не разговаривает, не идет на контакт. Ей сейчас нужна психологическая помощь...

Андрей Хвостов: Где это вообще произошло? Что произошло?

Анна Клочкова: Как я думаю, и как я поняла, какое-то было.

Андрей Хвостов:: День угрозыска был, девочек пригласили, да?

Анна Клочкова: Да. Оттуда он ее повез домой, вообще ее отвезти домой. В эту ночь к ней приехали родители. Родители всю ночь сидели под… ну квартира, где она живет. И только утром, когда ей сделали уже операцию — её зашили, - родителям позвонили и сказали что она в больнице, приезжайте. Они приехали, им сначала сказали, что кровотечение. После этого, после где-то час-два, сказали, что ей уже сделали операцию. После этого сказали, операция на что и почему.

Андрей Хвостов: Она что говорит вообще? Если вы считаете, что он виноват — пишите заявление.

Анна Клочкова: Нуууу.

Андрей Хвостов: Она вообще разговаривает? Давайте я к ней съезжу.

Анна Клочкова: Неет, она не хочет как раз-таки чтобы вы приезжали.

Андрей Хвостов: Почему?

Анна Клочкова: Нуууу, огласки этому она не хочет. Потому что как она объяснила, что было дело в Анапе, что когда в Анапе случилось (полицейские изнасиловали волейболистку на пляже. - Прим. Авт), а тут оперуполномоченный, потому что она не хочет, чтобы ее начальник пострадал.

Андрей Хвостов: Начальник не пострадает, вы за меня не переживайте. Я же этого не совершал. Алан вы сказали?

Анна Клочкова: Да.

Андрей Хвостов: (неразборчиво) просто Алан не следователь, он не находится здесь.

Анна Клочкова: Нуууу, опер. Если честно, как я, я бы писала, но она у нас девочка слабенькая, вы сами видите, что это ребёнок. Нам сейчас нужны просто выходные...

Андрей Хвостов: Выходные я вам дам, это вообще не проблема.

Анна Клочкова: И перевод.

Андрей Хвостов: Куда перевод?

Анна Клочкова: В Апшеронск. Ей нашли место, я нашла ей место. Знакомый начальник тыла нашел ей место в паспортном столе.

Андрей Хвостов: Она сейчас где?

Анна Клочкова: В больнице.

Андрей Хвостов: Выпишут когда?

Анна Клочкова: По возможности я хочу сегодня ее забрать, если у нее все в порядке, если идет восстановление. Я повезу ее либо в Краснодар к психологу.

Андрей Хвостов: Мне надо понять, что произошло

Анна Клочкова: Она не будет с вами разговаривать. Может быть позже, но не сейчас.

Андрей Хвостов: (неразборчиво) может, не было изнасилования?

Анна Клочкова: Изнасилование – это половой акт, который привел к разрыву внутренних органов, ей их зашивали в гинекологии.

Андрей Хвостов: Он насильно ее удерживал?

Анна Клочкова: Насиловать он… Вы же понимаете, что нельзя добровольно довести до такого состояния. У нее стесаны руки, на коленке синяк. Это то, что я видела так, я ее не досматривала, не раздевала и не смотрела. Все вещи, которые были на ней, начиная от халата гостиничного, до ее вещей – все в крови… Она потеряла очень много крови.. ее чудом откачали.

Андрей Хвостов: Из гостиницы ее скорая доставляла?

Анна Клочкова: Да.

Андрей Хвостов: То есть в гостиницу она сама себе скорую вызывала?

Анна Клочкова: Я думаю, что персонал.

Андрей Хвостов: Что за гостиница?

Анна Клочкова: Я не знаю.

Андрей Хвостов: Вы сами определяйтесь, если вы считаете, что это был он, то обращайтесь с заявлением. Я сейчас пойду разберусь, что у нас за такой Алан.

Анна Клочкова: Мы не будем обращаться с заявлением. Это сто процентов. Во-первых, это ее желание.

Андрей Хвостов: Я Алана уволю, я его найду и он здесь работать не будет… Я его кончу сейчас.

Анна Клочкова: Потому что она не хочет сюда ходить, говорит, что я приду туда, все узнают.

Андрей Хвостов: Кто узнает? Мы с вами взрослые люди.

Анна Клочкова: Все узнают, будут потом говорить, что я шлюха.

Андрей Хвостов: Мы же взрослые люди..

Мария Клочкова

Анна Клочкова: Мы взрослые, она – нет. Даже если ее тут оставить… она остается тут одна.. мамы, папы нет. Я думаю, что за больницу, когда мы узнали, что она находится в больнице, я не сплю уже какую ночь… Я переживаю за то, что она может что-то с собой сделать.

Андрей Хвостов: В любом случае заявлять надо…

Анна Клочкова: Я по поводу этого тоже с вами хотела поговорить, потому что меня запутали. В больнице мне дали справку на поликлинику МВД, я там попросила, чтобы они написали там просто заболевание… Я хочу ее забрать в Апшеронск, к родителям увезти.

Андрей Хвостов: Я Алана уволю, он не будет здесь работать.

Анна Клочкова: По поводу него… Он ей пишет, я не знаю суть переписки, он приходил к ней в больницу. То есть может он ее запугал, может еще что. Я спросила по поводу алкоголя. Она не пьет вообще. И сказала, что: « Я не помню, но по-моему, было вино». Может под чем-то…

Андрей Хвостов: Хорошо, она сама себя боится, Анна.

Анна Клочкова: Мне в плане, что она сама себя боится, просто могли подсыпать. Я знаю о нем, что он уже к ней, она мне рассказывала. О том, что она только пришла, он вокруг нее ходил… он ей помогал с делами…

Андрей Хвостов: То, что никто не узнает, поверьте мне. Если вы сами…

Анна Клочкова: Мы не хотим ей.. Но как бывает, сейчас она не хочет, протестует.. если мы против нее пойдем, не дай бог она с собой что-нибудь сделает. Потому что сейчас я вижу по ней какие-то наклонности… Ей нужно идти и лечить голову к доктору.

Андрей Хвостов: Я вас услышал.

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