Краснодарский дизайнер сшила и бесплатно раздала маски для защиты от коронавируса

Увы, факт: этой весной из-за коронавируса медицинские маски в аптеках днем с огнем не сыщешь. Несмотря на то, что фармацевтам продолжают поставлять защитные повязки, уже через пару часов после открытия - на витринах шаром покати.

На дефицит такого актуального сейчас товара тут же отреагировали модельеры. Дизайнеры не просто включили медицинские маски в актуальные образы - они сделали их едва ли не центром своей работы. Так, например, дизайнер из Майкопа запустила линейку модных и функциональных масок с принтом-оберегом. Свои швейные изыски девушка продает. А вот ее коллега по цеху из Краснодара Анна Богомолова медицинские маски решила раздавать бесплатно.

Анна решила не спекулировать на теме коронавируса.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Идея пришла мне в голову совсем недавно после того, как я увидела, какой ажиотаж и какие цены на маски. Шутка ли - 900 рублей за штуку просить? Большинство людей такого себе не могу позволить, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский дизайнер в черное маске собственного производства Анна. - Я сооснователь пока не очень известной фирмы, которая занимается созданием одежды. Тем не менее, я решила не спекулировать на этом, не использовать тему коронавируса как маркетинговый ход, а раздавать людям бесплатно.

На собственные деньги Анна закупила ткань и резинки, необходимые для масок. Правда, уже на этом этапе у дизайнера возникли сложности.

- Когда я пришла в швейный магазин, то решила сразу купить много ткани, чтобы как можно больше пошить многоразовых масок. Заказываю 45 метров, а консультант неодобрительно смотрит, - вспоминает Анна. - «Тоже маски собрались шить на продажу?» - спрашивает он меня. А я ему отвечаю, что хочу акцию запустить и бесплатно раздавать. Только после этого мне согласились продать ткань. На все потратила около пяти тысяч рублей.

На каждую маску швея потратила 10-20 минут.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кстати, для масок девушка выбрала бязь. Это такая хлопчатобумажная плотная ткань, из которой обычно производят медицинскую одежду. Отлично такой вариант подошел и для индивидуальных повязок. А все потому, что бязь отличается гигиеничностью, легкостью. Кроме того, такая ткань быстро гладится, выдерживает множество стирок.

На фото Марина Анисимова (слева) и Анна Богомолова.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Отшивать маски на добровольных началах помогала швея, которая занимается производством одежду для фирмы Анны.

- Сначала разработали лекало, а уже затем стали отшивать сами повязки. Постарались сделать маски универсальных размеров, чтобы и мужчины, и женщины могли носить, - объясняет «КП» - Кубань» Марина Анисимова, которая более 10 лет работает в швейном деле. - Маски строчили на машинке. Никаких принтов не создавали, лишь добавили логотип фирмы. На каждую повязку уходило около 10-20 минут. За пару дней удалось отшить 250 штук.

Дизайнер раздавала маски тем, кто не успел купить их в аптеках.Фото: Евгения ХИЛЬКО

После этого Марина вместе с Анной вышли на улицу и стали раздавать маски прохожим. Кто-то заранее попросил дизайнера отложить пару повязок для себя и своих детей.

- А можно и мне масочку? - то и дело подбегали люди, увидев девушек с пакетами в руках, полные повязок. И тут же получали презент для здоровья.

Акцию благотворительности краснодарцы приняли на ура. За 10 минут девушки раздали все.

- В ближайшее время еще раз хотим акцию устроить. Надо только ткань найти, а то не во всех магазинах есть. Хочу сказать сразу - мы на оптовую перепродажу не шили и не будем. Мы хотим помочь тем людям, кто не успел купить маски, потому что появился дефицит, - продолжает Анна. - Надеюсь, что нас заметят крупные производства, которые захотят присоединиться к нам. Вместе с мастером как бы я не хотела, но обеспечить абсолютно всех масками не смогу.

КОНКРЕТНО

Любая маска является барьерной защитой от вирусов при соблюдении простых правил. После двух часов ношения многоразовую повязку нужно убрать отдельно от чистых масок. Стирать маску можно в стиральной машине или на руках с хозяйственным мылом, после сушки прогладить горячим утюгом с двух сторон. Кстати, влажная маска не является барьером от заразы.

БУДЬ В КУРСЕ

Как правильно носить медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязненной, но не позднее, чем через 3 часа, наденьте новую чистую и сухую маску.

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