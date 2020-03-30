Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе закроют парки и строительные магазины

В Краснодарском крае ужесточают ограничительные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе будут закрыты все места массового пребывания людей, парки, скверы, строительные магазины, точки продажи бытовой техники.

– Мы не можем надеяться только на самоизоляцию и сознательность людей. Нужны конкретные действия, связанные с локализацией и разрывом общения… Сейчас не время для прогулок. Выходные показали, что строительные магазины были переполнены, шквал посетителей в магазинах бытовой техники. Поэтому их тоже закрываем. Это жесткие меры, но по-другому мы никак не сможем препятствовать распространению вируса, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре для движения пешеходов закроют улицу Красную. В обычном режиме работать будут только аптеки и продуктовые магазины с товарами первой необходимости. Изменения в список ограничительных мер, связанных с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в скором времени будут внесены в постановление губернатора.

В это время в Краснодаре уже закрыты все аттракционы, торговые центры, кафе, рестораны, кафе, бары, другие места общепита. На 40% сокращено количество общественного транспорта.

В скверах и парках закрыты детские площадки, управляющим компаниям рекомендуют закрыть и внутридворовые места общего пользования.

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