Дезинфекция от коронавируса в Краснодаре: что и как обрабатывают в городе от вируса

Пока большинство жителей кубанской столицы работают на удаленку, вне стен дома проходит генеральная уборка. Дезинфекция от коронавируса в Краснодаре проходит на улицах, в общественном транспорте и многоэтажках.

Фото: krd.ru

Обязательную санобработку организовали еще с 19 марта.

- Тотальную дезинфекцию ведут в 10 тысячах многоквартирных домах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - В 8 000 из них порядок наводят представители 230 управляющих компаний. В 813 домах — ТСЖ и ЖСК.

Фото: krd.ru

Еще 146 многоэтажек находятся в управлении собственников квартир. Там также выполняют обработку мест общего пользования.

- Противовирусными средствами обрабатывают домофоны, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, кнопки лифтов, - уточняют в мэрии. - Особое внимание уделяют детским площадкам и лавочкам во дворах.

Фото: krd.ru

В ночь на 1 апреля десять единиц спецтехники прогенералили улицы. Их моют со специальным шампунем - в итоге обработали 550 километров дорог и 300 километров тротуаров.

Кроме того, коммунальщики с раннего утра обрабатывают все остановки, подземные пешеходные переходы, скамейки вдоль главных пешеходных маршрутов и даже детские площадки. Завершают работы лишь к вечеру.

Фото: krd.ru

Подвергают дезинфекции и общественный транспорт. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных станциях.

Влажную уборку проводят в салонах автомобильного и электрического транспорта, дезинфицируют все, чего дотрагивается человек: двери, поручни, подлокотники, кресла, части спинок сидений. Их протирают растворами хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Фото: krd.ru

Напомним, все жителям города рекомендуется с 31 марта до 5 апреля выходить на улицу только при крайней необходимости: за лекарствами или продуктами. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!

КСТАТИ

Обработку стоит провести и дома

Для безопасного пребывания дома во время самоизоляции, старайтесь как можно чаще делать влажную уборку.

Особое внимание надо уделить туалету, ванной и кухне. Во время уборки надо соблюдать последовательность: жилая комната, кухня, ванная, туалет. Тряпки по завершению надо тщательно промыть с моющим средством. По возможности использовать одноразовые.

В поверхностям, которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, выключатели столы, протирать в конце дня дезинфицирующим средством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769874" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре обрабатывают детские площадки.Видео: администрация Краснодара

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