Дезинфекция от коронавируса в Краснодаре: что и как обрабатывают в городе от вируса
Пока большинство жителей кубанской столицы работают на удаленку, вне стен дома проходит генеральная уборка. Дезинфекция от коронавируса в Краснодаре проходит на улицах, в общественном транспорте и многоэтажках.
Фото: krd.ru
Обязательную санобработку организовали еще с 19 марта.
- Тотальную дезинфекцию ведут в 10 тысячах многоквартирных домах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - В 8 000 из них порядок наводят представители 230 управляющих компаний. В 813 домах — ТСЖ и ЖСК.
Фото: krd.ru
Еще 146 многоэтажек находятся в управлении собственников квартир. Там также выполняют обработку мест общего пользования.
- Противовирусными средствами обрабатывают домофоны, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, кнопки лифтов, - уточняют в мэрии. - Особое внимание уделяют детским площадкам и лавочкам во дворах.
Фото: krd.ru
В ночь на 1 апреля десять единиц спецтехники прогенералили улицы. Их моют со специальным шампунем - в итоге обработали 550 километров дорог и 300 километров тротуаров.
Кроме того, коммунальщики с раннего утра обрабатывают все остановки, подземные пешеходные переходы, скамейки вдоль главных пешеходных маршрутов и даже детские площадки. Завершают работы лишь к вечеру.
Фото: krd.ru
Подвергают дезинфекции и общественный транспорт. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных станциях.
Влажную уборку проводят в салонах автомобильного и электрического транспорта, дезинфицируют все, чего дотрагивается человек: двери, поручни, подлокотники, кресла, части спинок сидений. Их протирают растворами хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
Фото: krd.ru
Напомним, все жителям города рекомендуется с 31 марта до 5 апреля выходить на улицу только при крайней необходимости: за лекарствами или продуктами. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!
КСТАТИ
Обработку стоит провести и дома
Для безопасного пребывания дома во время самоизоляции, старайтесь как можно чаще делать влажную уборку.
Особое внимание надо уделить туалету, ванной и кухне. Во время уборки надо соблюдать последовательность: жилая комната, кухня, ванная, туалет. Тряпки по завершению надо тщательно промыть с моющим средством. По возможности использовать одноразовые.
В поверхностям, которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, выключатели столы, протирать в конце дня дезинфицирующим средством.
В Краснодаре обрабатывают детские площадки.Видео: администрация Краснодара
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ИСТОЧНИК KP.RU
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