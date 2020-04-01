Спецпропуска для автомобилей в Краснодаре в период карантина: какие будут действовать и где получить

В кубанской столицы, как и в других городах региона, из-за распространения коронавируса введен особый режим - карантин. Согласно документу, краснодарцам необходимо сидеть дома и не выходить оттуда без экстренных на то причин. Патрули на улицах контролируют соблюдение карантинного режима: обращаются к прохожим, спрашивают о причине, по которой они покинули квартиру.

Но все же перемещаться по городу можно. Для пешего передвижения жителям необходимо иметь при себе приказ. Такой документ могут подготовить в компании, в которой вы трудоустроены. На официальном бланке, который заверяет руководитель, должно быть подтверждение необходимости сотрудника присутствовать на работе.

А вот у автомобилистов - другие разрешения. Для удобства водителей виды пропусков отличаются по цвету.

- Желто-черный. Такой пропуск разрешает поездки исключительно по Краснодару. Выехать за пределы города по этому документу вы не сможете. Оформить такое разрешение должен работодатель. Он готовит список сотрудников, который отправляет в администрацию города по электронной почте. Далее заявку обрабатывают и готовят стопку пропусков. Правда, такие разрешения выпишут только предприятиям, включенным в утвержденный список.

- Красный. Такое разрешение позволит водителям совершать поездки по всему региону. Правда, получат пропуск только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий. Списки утвердили в администрации. Чтобы уточнить, числится ли ваша организация в этом реестре, звоните по телефонам горячей линии.

- Синий. Или по-другому транзитный пропуск. Такой необходим, если вы будете следовать к пункту назначения по дороге через Краснодар в объезд других населенных пунктов. Такое разрешение вам выдадут на постах при въезде в город.

- Выдача пропусков кому-либо, кроме сотрудников компании, а также передача пропусков третьим лицам – недопустима! - предупреждают в городской администрации.

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