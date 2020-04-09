2020-04-08T15:38:47+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 9 апреля 2020: в обсерваторах курорта находятся 72 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 9 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото East NewsФото East News
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Из 24 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы два.

Таким образом, всего с начала эпидемии на курорте по-прежнему числится 17 официально подтверждённых случаев заболевания COVID 19.

По данным оперштаба, один из пациентов находится в городской больнице № 2 в тяжелом состоянии.

- В соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад,- говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Как сообщала «КП»-Кубань», из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.

Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи находятся 72 человека. Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.

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В аэропорту Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, введен карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры должны пройти 14-дневную самоизоляцию на территории Краснодарского края. (читайте далее)

Соблюдать ограничительные меры оказалось под силу не всем. В первые дни дежурств оштрафовали 40 человек. Кто-то решил подышать свежим воздухом, а кто-то порыбачить. А вот 26-летняя девушка из Адлера поплатилась за прогулку с собакой (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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