Коронавирус в Сочи, последние новости на 9 апреля 2020: в обсерваторах курорта находятся 72 человека

Из 24 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы два.

Таким образом, всего с начала эпидемии на курорте по-прежнему числится 17 официально подтверждённых случаев заболевания COVID 19.

По данным оперштаба, один из пациентов находится в городской больнице № 2 в тяжелом состоянии.

- В соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад,- говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Как сообщала «КП»-Кубань», из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.

Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи находятся 72 человека. Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.

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