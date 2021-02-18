Прогноз погоды в Сочи на 18-20 февраля 2021 неутешительный: снегопады будут продолжаться, а температура – падать. Южная зима доставила немало неприятностей местным жителям и туристам.Вечером 18 февраля продолжится дождь, переходящий в снег. В предгорьях и горах – сильные снегопады, туман. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью порывы юго-восточного и юго-западного ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью опуститься до -3+2°С на побережье, в предгорьях – от 0 до -5°С.Специалисты специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей сделали прогноз погоды на 19 и 20 февраля.Дождь, переходящий в мокрый снег, продолжится в течение двух суток. В горном кластере Сочи осадки будут более интенсивными. Ветер сохранится юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3°С, днем -2°С. В предгорной зоне еще холоднее: ночью от -1 до -6°С, днем от 0 до -5°С.20 февраля температура воздуха ночью в прибрежном кластере от -3 до +2°С, днем от +1 до +6°С. В Красной Поляне ночью от -1 до -6°С, днем от -3 до +2°.По данным синоптиков, за прошедшие двое суток в Сочи выпало более полуметра снега, что превышает месячную норму осадков. По прогнозам, непогода продержится на курорте как минимум полторы недели.В Сочи распространили штормовое предупреждение. Залповый снегопад превысил месячную норму осадков в 2,5 раза. На курорте в ближайшее время ожидают метель.Февраль установил в Сочи снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.В ночь на 18 февраля Сочи накрыл залповый снегопад. Непогода продолжает испытывать курорт на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации контролирует все работы: устраняются последствия ночного снегопада.ВАЖНОВ соответствии со штормовым предупреждением специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей с 18:00 18 февраля до 18:00 20 февраля в горной зоне Сочи выше 500 метров над уровнем моря – лавиноопасно.По данным синоптиков, за прошедшие двое суток в Сочи выпало более полуметра снега, что превышает месячную норму осадков. По прогнозам, непогода продержится на курорте как минимум полторы недели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраляВ Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель. В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)В Сочи из-за снегопада закрыли парк «Дендрарий» и башню на горе АхунВ связи с неблагоприятными погодными условиями не будут принимать туристов Агурские и Змейковские водопады и другие рекреационный объекты Сочинского национального парка (продолжение)Снегопад в Сочи 18 февраля 2021: Страшная красота, но беда для водителей и пешеходовСнегопад в Сочи 18 февраля 2021 доставил неприятности местным жителям и туристам (читать далее)Видео снегопада в Сочи 18 февраля 2021: сугробы на пальмах и буксующие машиныЗимняя стихия с одной стороны необыкновенно преобразила город-сад. А с другой - доставила немало неприятностей местным жителям и туристам. Видео снегопада в Сочи 18 февраля 2021 выложили в сеть. Кадры впечатляет красотой и трагизмом дикой стихии, столь непривычной для самого южного курорта страны (продолжение)Пробки в Сочи из-за снегопада 18 февраля 2021: 9 баллов в центре, а на окраины просто не доехатьПробки в Сочи из-за снегопада 18 февраля 2021: причиной заторов стал залповый снегопад, который превысил месячную норму осадков в 2,5 раза (читайте также)