Кадры стали историческими: как Краснодар выглядел во время строгого карантина

Краснодар во время строгого карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Такого уж точно больше никто не хочет пережить. Когда на улицу не разрешали выходить, а чтобы поехать к близким, надо иметь пропуск! Строгий карантин на Кубани ввели 31 марта в 18:00. Никому не разрешалось показывать носа из дома, чтобы не разнести заразу – коронавирус.

Люди сидели по своим квартирам. Краснодар опустел.

Краснодар во время строгого карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

А на корреспондент тогда получил заветный пропуск – без него нельзя было передвигаться по городу, и поднял в небо коптер, чтобы сделать кадры, которые сейчас, год спустя, стали уже историческими.

Были пустые транспортные развязки Фото: Виталий ТИМКИВ

Вспоминаем, какой была столица Кубани без машин и людей.

Краснодар во время карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Район «Красной площади» таким можно было увидеть только во время карантина.

Были пустые парковки Фото: Виталий ТИМКИВ

Обычно на парковках тут всегда полно машин.

На парковках города никогда еще не было так мало машин, как во время карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

А на развязке на Ростовском шоссе так пусто не бывает даже ночью.

Краснодар во время карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Кстати, были и хорошие новости – за время карантина воздух в Краснодаре стал чище.

Краснодар во время карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Машин на улицах было очень мало, загазованность стала меньше. Об этом говорили и данные с четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха. Они в Краснодаре находятся на улицах Атарбекова, Постовой, 40-летия Победы и проспекте Чекистов.

Краснодар во время карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

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