Все незаконное мы уже снесли: о чем мэр Краснодара говорил с горожанами на прямой линии

Евгений Первышов каждую среду держит ответ перед краснодарцами в прямом эфире Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара Евгений Первышов каждую среду ровно в 19:00 держит ответ перед земляками в программе «Городская среда» на радио «КП»-Краснодар». Отвечает без подготовки абсолютно на все вопросы жителей большого города. А их у краснодарцев всегда много.

А еще Евгений Первышов все записывает, чтобы жалобы и просьбы горожан потом передать подчиненным для решения вопроса. Так что большинство проблем все же будут решены. Например, учтут интересы предпринимателей, которым пришлось съехать со скобяных рядов в Краснодаре. Рынок с различной мелочевкой в городе снесли, чтобы на его месте построить транспортно-пересадочный узел в центре города. Причем когда тут начались работы, выяснилось, что часть торговцев находились здесь на не совсем законных основаниях. А с теми, у кого все в порядке с документами, начали диалог.

Евгений Первышов в студии радио "КП"-Краснодар" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- На Скобяном рынке мы предложили сделать пересадочный узел для муниципального транспорта, который обслуживает часть городских маршрутов. Но с учетом стесненности территории, конечно, потребуется реконструкция, - сказал в эфире радио «КП»-Краснодар» Евгений Первышов. - Поэтому мое предложение - двигаться вместе с предпринимателям одним курсом – создавая условия для развития пересадочного узла, и расширяя возможности тех предпринимателей, которые хотят остаться на этой территории. Вместе мы обсудим концепцию при их согласии. А все, что незаконное, мы уже снесли. Те же объекты, которые находятся в зоне предполагаемой реконструкции, они либо останутся, либо будут реконструированы уже силами муниципалитета. То есть право собственности предпринимателей не будет нарушено.

Спрашивали горожане и о ремонте дорог. Особенно активны были жители Гидростроя.

- Мы не можем выехать из района, потому что у нас постоянные пробки и ремонт дорог, поэтому сидим дома и слушаем радио, - написали нам на WhatsApp.

- Мы ведем большие работы по Гидрострою, по реконструкции автомобильных дорог. И есть определенные сложности - альтернативу той дороге, которую мы реконструируем, мы не можем построить. Поэтому хотелось бы, что жители набрались терпения - таких объектов в городе много, - обратился к горожанам мэр. - У нас и Черкасская сейчас в ремонте, и 40-лет Победы. Мы долгое время делали проекты, искали источники финансирования и запустили большой фронт работ по разным микрорайонам.

Кроме машин по городским дорогам еще ездят и самокаты с велосипедами. И то, что они валяются по всему Краснодару, а также то, что самокаты мешают движению авто, говорилось в прямом эфире. Мэр заверил, что такого скоро не будет - для самокатов и велосипедов создадут правила парковки. А чтобы упорядочить пункты размещения проката, планируется внесение изменений в решение городской думы Краснодара в правила благоустройства.

Станет столица Кубани и светлее. Новые сети уличного освещения построят в самое ближайшее время. Так до конца года новые коммуникации построят в шести хуторах и поселках города.