Что стало с семьей матери пятерых детей, чье убийство гремело на всю Россию

После трагедии Алексей остался один с пятью детьми.

Про маленький, 10-тысячный поселок Псебай, затерявшийся в предгорьях Кавказского заповедника, большинство жителей России узнали после громкого убийства 14 мая 2018 года. Тогда жертвой пьяных извергов стала 40-летняя женщина. Жестокая расправа, подробности которой даже следователи описывали с трудом, вызвала оторопь у всего поселка. Убита была Наталья Дмитриева - мать пятерых детей, семью которой ставили в пример. Она - домохозяйка, которая все свое время посвящала малышам и дому, ее супруг Алексей — примерный семьянин, зарабатывавший, сидя за рулем баранки. Но в одночасье мужчина овдовел, а пятеро детей лишились матери...

В кафе «Ивушка» молодые люди стали приставать к женщине.

Сразу после убийства в соцсетях то и дело появлялись сообщения о том, что целая банда подростков-мажоров терроризирует весь поселок, якобы на Кубани появилась «вторая Кущевка»! Но, когда в поселок приехал представитель Центрального аппарата Следственного комитета РФ, о членах группировки, о преступлениях, более подробную информацию не дал никто. Люди в основном ссылались на соседей - «сам не знаю, но Псебай говорит».

Наталью Дмитриеву убили неподалеку от собственного дома.

В подозреваемые, к слову, изначально записывали супруга Натальи Алексея. Правоохранители были уверены - он убил жену из ревности. Когда же на защиту мужчины поднялся весь Псебай, начались серьезные разбирательства. Вскоре следователи озвучили свою версию. Женщина, по мнению сыщиков, стала жертвой пьяных отморозков — убили ее Максим Б., которому на тот момент было 16 лет, и 20-летний приятель из Краснодара Савелий Никифоров, приехавший в Псебай из Краснодара.

Именно они, как считало следствие, а позже и согласился суд, напали на нее, задушили и надругались, перед этим 19 раз (!) ударив Наталью камнем по голове.

В октябре 2019 года Фемида приговорила несовершеннолетнего душегуба (свой приговор он услышал за 1 день до 18-летия — Авт.) к 9 годам и 11 месяцев колонии. Со сроком второму суд согласился с прокуратурой, постановив 19 лет строгача.

Савелий и Максим позднее подали жалобу, но не смогли обжаловать свой приговор.

Адвокат уверен, что Савелий Никифоров не виновен. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Четвертый кассационный суд и Верховный суд оставил все в силе. Но мы продолжаем работу. Сейчас написали заявление о том, что из дела пропали вещдоки, с которыми мы не можем ознакомиться, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Савелия Никифорова Алексей Аванесян, который верит в невиновность своего подзащитного. - Поэтому следующим этапом станет новое заявление в Верховный суд.

По словам защитника, как только появятся новые основания, тогда адвокаты смогут вновь обжаловать приговор.

Один из последних снимков Натальи вместе с детьми.

Пока же осужденные находятся в колонии и Алексей Дмитриев надеется, что на свободу они раньше времени не выйдут. Перед мужчиной никто из убийц не извинился, материально не помог. Сразу после трагедии вдовцу, которому предстояло одному воспитывать пятерых детей, помогал весь поселок. Подключились и местные власти.

- Мы помогли оформить Алексею по линии соцзащиты все возможные выплаты и пособия, которые ему полагаются в данном случае, - говорят «КП» - Кубань» в администрации поселка. - Первое время Алексей ушел в вынужденный отпуск по уходу за маленьким ребенком, но уже сейчас он работает водителем, как и прежде.

Алексей с трудом переживает смерть любимой супруги.

Кроме того, специальная комиссия обследовала жилье Дмитриевых, которое семья приобрела на материнский капитал, и помогла подлатать дом. Со слов администрации района, из бюджета были выделены средства на стройматериалы для укрепления фундамента.

Совместная фотография семьи Дмитриевых.

Сейчас Алексей воспитывает детей не один, в этом ему помогает теперь уже законная супруга, поддержавшая его в самый трудный момент. Долгое время Алексей и его родные находились под пристальным вниманием прессы. Общение с журналистами не всегда давалось легко. Сейчас он старается дать своим детям все самое лучшее — хорошее воспитание и образование - то, о чем так мечтала Наталья. Старший сын вернулся из армии и во многом помогает отцу, второй сын еще учится, средние ходят в школу, а маленькая дочка ходит в детский сад.

Могила Натальи Дмитриевой.

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