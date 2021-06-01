Портал открыт: куда попадают туристы из единственного в России Сухого каньона

Каньон Псахо – один из интереснейших рекреационных объектов Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи более 100 объектов показа, которые особенно популярны в высокий туристический сезон. Например, водопад Поликаря в Красной Поляне считается одним из самых высоких водопадов России. Десятки тысяч туристов за сезон проходят и по одному из старейших турмаршрутов в стране - тропе в ущелье реки Агуры, которая была проложена 110 лет назад. Но любой поход ассоциируется с возможными опасностями, о которых должны быть предупреждены туристы.

Узнали, какие подводные камни таит в себе самый загадочный рекреационный объект Сочи - Каньон Псахо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Узнали, какие подводные камни таит в себе самый загадочный рекреационный объект Сочи - Каньон Псахо. Это единственный в России Сухой каньон.

По дороге к каньону Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Каньон Псахо – один из интереснейших рекреационных объектов города Сочи, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. - На маршруте путешественника ожидает красивое ущелье, которое разделяется на Мокрый каньон и Сухой каньон, первозданная природа, самшитовый лес и огромные тектонические разломы.

Породы, как слоеный пирог Фото: Виктор КЛЮШКИН

Специалисты оценивают возраст этого удивительного места – 70 млн лет! Считается, что на месте древнего каньона находился океан Тетис.

Русло напоминает крест Фото: Виктор КЛЮШКИН

Но землетрясения изменили рельеф местности. Океан исчез, и из морских глубин поднялись на поверхность известковые скальные образования с сеткой загадочных разломов, манящих к центру Земли.

Каждый камень - загадка Фото: Виктор КЛЮШКИН

По одной из версий название Псахо имеет абхазские корни и переводится как «холи пихты». Действительно, верхняя, сухая часть каньона, покрыта лесом, а в нижней течет хрустальная река.

Живая вода Фото: Виктор КЛЮШКИН

Протяженность мокрого каньона около 3 км. Сухого – примерно 200 метров, но поход по узкой тропе между скалами оставляет волшебные впечатления. Туристам кажется, что здесь они переносятся на миллионы лет назад к ожившим динозаврам.

Лучшее место для фотосессий Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, что объединенная сеть туристических горных маршрутов появится в Сочи в 2023-2024 году. Власти курорта планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть.

Древний самшит Фото: Виктор КЛЮШКИН

Планируется до 2023-2024 года, для путешественников оборудуют кемпинги и перевалочные базы.

Большое внимание уделяем развитию сети горных маршрутов. Есть идея связать их единой сетью. Это работа на несколько лет вперед. На сегодняшний день разработана предварительная карта соединения горных туристских маршрутов совместно с Кавказским заповедником и Сочинским нацпарком.

А где динозавры? Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о пяти опасностях походов к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. А еще рассказывала о самых необычных тропах в Красной Поляне, где можно встретить горного духа.

Река в каньоне Фото: Виктор КЛЮШКИН

Окружающая природа заставляет поверить в легенды и мифы древнего Сочи. Вообще страхов в Красной Поляне немало: кого же больше всего боятся туристы в горах.

"Молочная" река каньона Фото: Виктор КЛЮШКИН

ТОП-5 мистических мест Сочи, которые нужно посетить летом вне конкуренции. Туристы верят, что поездка к этим достопримечательностям принесет удачу и счастье, а сокровенные желания обязательно сбудутся.