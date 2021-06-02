Цветы смерти: чем опасны бутоны магнолии

Магнолии в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи в июне распустились магнолии, которые считают символом курортного лета. Это одна из общедоступных местных достопримечательностей. Туристы прямо на улице устраивают у деревьев с крупными светлыми цветами продолжительные фотосессии. Выяснили, почему этого нельзя делать, и по какой причине ядовитое растение лучше обходить стороной.

Цветы красивы, но опасны Фото: Виктор КЛЮШКИН

Как правило, на курорте одновременно раскрываются три вечнозеленых вида экзотических детевьев: крупноцветковая, виргинская и магнолия Делавея. Сливочно-белые цветы поражают размерами — лепестки могут достигать в длину до 25-30 см. Однако цветы сравнимы с анчаром местного масштаба.

В краю магнолий Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Магнолия — ядовитое растение. Ее сладко-лимонный аромат может вызвать головную боль и головокружение, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Символ лета Фото: Виктор КЛЮШКИН

На востоке, на родине магнолий, где белый цвет и его оттенки считаются символом смерти, бутоны часто используют, как главный цветок погребальных церемоний.

Волшебный бутон Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, что этой зимой в Сочи под аномально теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус.

- В 2020 году магнолия Суланжа и магнолия Кобус распустились в начале марта, - прокомментировали необычное природное явление в пресс-службе Кавказского заповедника. - Между тем, по календарю цветения, эти виды обычно раскрывают бутоны в середине марта. Но, по мнению ученых, виной тому климатические изменения: теплая зима, засушливое и жаркое лето.

Растения восхищают Фото: Виктор КЛЮШКИН

Специалисты подчеркивают, что весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю. В последние годы ей предшествует очень мягкая южная зима, когда лишь два-три дня бывают холодными и снежными. Любые климатические изменения отражаются и на развитии растений. Зато лето началось с дождей и смерчей. Ливни магнолии переносят плохо: их цветы преждевременно вянут и теряют лепестки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала об опасных и ядовитых растениях Краснодарского края и Республики Адыгея: они вызывают ожоги и аллергию во время походов.