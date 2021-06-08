Одного из нацистских палачей 214 детей-инвалидов в Ейске снова будут судить

Этот благообразный пожилой человек теперь настаивает, что он никого не убивал

Суд Канады вновь назначил слушания по делу 97-летнего нациста Гельмута Оберлендера. С 7 по 10 сентября планируется в очередной раз рассмотреть вопрос о депортации фашистского преступника.

Власти страны собираются его выселить за прошлое, которое он старательно скрывал больше 70 лет. Он - один из самых разыскиваемых нацистских преступников, который на старости лет пытается спастись от возмездия.

Впервые о нем заговорили в октябре 2019 года, когда ФСБ России рассекретила детали страшного преступления - казни 214 воспитанников детдома во время оккупации фашистами Ейска (Краснодарский край) в 1942 году. А затем и убийства 27 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Одним из тех, кто участвовал в истреблении детей, и был участник зондеркоманды СС Гельмут Оберлендер. Следователи в России возбудили уголовное дело по статье «геноцид» и потребовали власти Канады выдать его. Но те пока не спешат с решением.

Напомним, в феврале 2020 года канадский суд даже встал на его сторону, признав вину Оберлендера недоказанной. Но вскоре возобновил производство «по вновь открывшимся обстоятельствам». - Суд получил неопровержимые доказательства его непосредственного участия в преступлениях против человечности, - заявил судья.

Но у нациста осталось право обжаловать и его. И судебные тяжбы вполне могут пережить их фигуранта. Уроженца Украины немецкого происхождения окончательно лишили гражданства страны после 26 лет судебных тяжб, но не лишили надежды избежать-таки правосудия.

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КСТАТИ

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