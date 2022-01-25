Парад Снеговиков: что Краснодарцы налепили из снега во время стихии

Болельщик «Быков». Фото: marina_loz_

Краснодарский край замело снегом. В регионе выпало рекордное количество осадков. Понятное дело, непогода принесла ряд трудностей: возникли перебои в работе общественного транспорта, многие жители остались без света, а в некоторых районах уже объявили о риске подтоплении территорий.

Однако для многих жителей Краснодарского края заснеженная зима стала поводом для того, чтобы выйти на улицы города и налепить здесь снеговиков. Надо отметить, к этому делу люди подошли с фантазией. Теперь соцсети пестрят фотографиями слепленных снежных фигурок. Собрали самых необычных снеговиков города

1. Снегоуточки

В Фестивальном микрорайоне Краснодара после снегопада появился настоящий отряд уточек. Их смастерила жительница Ангелина.

- Я лепила их около часа. Делала это лопаткой и снежколепом, — делится с «КП»-Кубань» девушка.

В стае миловидных уточек можно насчитать больше 50 снежных фигурок.

2. Снеговик в человеческий рост

А вот в центре города решили не мелочиться. Жители слепили снеговика в человеческий рост. Они смастерили мужчину, сидящего на унитазе. Параметры фигуры, действительно, поражают. Высота этого необычного снеговика почти два метра.

— Лепили около часа. Больше играли в снежки, — рассказывает один из авторов снежной фигуры Егор.

Снеговик в человеческий рост. Фото: vova948

4. Снеговик-военный

Еще одна снежная скульптура мужчины появилась в краснодарском дворе. Правда, этот снеговик сидит на лавочке. Видно, что над ним работал настоящий мастер: у снеговика отчетливо проглядывается выражение лица и даже есть "одежда". Вероятнее всего, авторы изобразили военного. На фигурке надеты теплая шапка со знаком звезды и утепленный бушлат, а на ногах - обуты валенки.

Снеговик-военный. Фото: olga4310125

3. Снеговик-музыкант

Помимо уточек, в Фестивальном микрорайоне появился снеговик, «играющий на гитаре». Понятное дело, что снежная фигурка не ожила. Все дело — в фантазии и деятельности создателей. Снеговика слепили преподаватели из музыкальной школы.

- В нашу школу пришёл снеговик и попросил научить его играть на гитаре, — подписали под видео авторы.

4. Снежная Венера Милосская

Во дворе одного из ЖК в Фестивальном микрорайоне не обошлось без снежных скульптур. Здесь жители слепили настоящую Венеру Милосскую. Правда, лицо авторы делать не стали — оставили лишь очертание известной скульптуры.

Снежная Венера Милосская. Фото: yevgeniya_konovalova07

5. Болельщик «Быков»

Звание самого спортивного снеговика присуждается фигурке из Прикубанского округа. Неподалеку от парка "Галицкого" жители слепили снеговика-болельщика футбольного клуба "Краснодар". На это указывает зеленый шарфик "Быков, повязанный на «шею» снеговика.

- Давно болеем за «Быков» всей семьей. Решили, что наш снеговик не должен отставать от нас, - рассказала автор снежной фигуры Марина.

Болельщик «Быков». Фото: marina_loz_

6. Сказочный герой

Еще одна необычная фигурка появилась в парке "Солнечный остров". Правда, этот снеговик остался без авторства. Известно лишь, что его смастерила молодая парочка. Парень с девушкой слепили фигурку, очень похожую на водяного.

Снежный водяной. Фото: yurykalysh

7. Знойная Снегурочка

Самой необычной снежной бабой стала фигурка из поселка Белозерный, что находится в 23 километрах от Краснодара. Здесь жители слепили во дворе знойную Снегурочку. На фигурке надеты красная юбка и топ с цветами. а на голове - соломенная шляпка. Кроме того, у южной красавицы, сделанной из снега, ярко-красные волосы, выполненные из мусорных пакетов.

- У меня просто было летнее настроение, - объясняет создательница скульптуры Валерия. - Вот и решила слепить такую Снегурочку. Теперь будет украшать огород, пока снег не растает.

Знойная снежная снегурочка из поселка Белозерный. Фото: valerijaviktorija

8. Олаф

Краснодарские создатели снежных фигурок не смогли обойти стороной и главного мультипликационного героя - Олафа из "Холодного сердца". Этого персонажа запросто узнают и взрослые, и дети. К тому же, сходство фигурки с героем мультфильма - поразительное! Необычного снеговика не отличишь от настоящего персонажа. Все дело в том, что его лепили мастера из арт-студии, занимающиеся созданием садовых и ландшафтных фигур.

- Олаф выполнен из атмосферостойкого стеклопластика, поэтому ему не страшны даже самые жаркие объятия прохожих, - рассказывают создатели фигурки.

Снеговик Олаф. Фото: krapiva.art_studio

9. Толян- символ поселка Пашковский

Жители поселка Пашковский своему снеговику даже дали имя - назвали его Толян. Ну а еще нацепили на него одежду: тельняшку и нижнее белье с леопардовым принтом, а на голову натянули колпак.

- Это наш Толян, - заявляет создательница снеговика Алена. - Он - настоящий символ поселка, простой русский парень, который не боится ни мороза, ни пандемии. Ему все нипочем!

Толян- символ поселка Пашковский. Фото: alyona_lisenko_

10. Кубанский снеговик - акробат

А на улице Петра Метальникова появился самый спортивный снеговик. Слепленная фигурка, как настоящий акробат, стоит на руках

- Снеговика сделал мой муж, - рассказывает "КП"-Кубань" жительница Краснодара Юлия. - Управились мы с фигуркой быстро, потратили на это меньше часа. Дети остались довольны результатом. А назвали мы нашу скульптуру просто - "Кубанский снеговик".

Снеговик, стоящий на голове. Фото: yulya_kornilova

Сейчас снежные фигурки украшают разные районы города. У жителей есть еще время полюбоваться необычными снеговиками или слепить своего. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать в регионе еще как минимум сутки.

- Утром и в первую половину дня 25 января местами в крае ожидаются сильные дожди с грозой и снег. Также прогнозируется гололед, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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