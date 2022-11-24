Адвокат Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом» рассказал, выпустят ли его жену досрочно

Наталья Бакшеева по-прежнему не признает свою вину.

С момента вынесения приговора Наталье Бакшеевой (жене Дмитрия, которого прозвали «краснодарским каннибалом») прошло большех трех лет. Напомним, женщину отправили в тюрьму весной 2019 года. Суд, согласившийся с версией следствия, установил, что Наталья приревновала мужа и потребовала от него, чтобы он убил ее оппонентку. Мужчина, говорилось в материалах дела, дважды ударил в грудь Елену Вахрушеву, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Наталью Бакшееву отправили за решетку на 10 лет. Она отбывает наказание в колонии общего режима. При этом женщина неоднократно пыталась обжаловать свой приговор. По ее словам, на месте преступления она никогда не была, а убитую женщину увидела лишь в суде, когда показали ее снимки.

Адвокаты Дмитрия Бакшеева, которые взяли под защиту и его жену, также считают, что Наталья не виновна.

- Приговор Наталье вызывает много вопросов. Напомню, что ее осудили за подстрекательство в убийстве еще до того, как ее мужа признали виновным в убийстве. Хотя сначала нужно было доказать вину убийцы, и лишь потом вину подстрекателя, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Алексей Аванесян.

Кроме того, юрист добавляет, что во время суда Дмитрий Бакшеев не был допрошен, не проводилась и очная ставка между ними.

Наталью осудили за подстрекательство еще до того, как Дмитрия признали виновным в убийстве.

- Мы постоянно поддерживаем связь с Натальей. На данный момент она отбывает наказание без единого нарекания, никаких нарушений не допускает. Мы со своей стороны пытались облегчить ей условия содержания, однако сделать этого не удалось, - добавляет kp.ru Алексей Аванесян. - Если удастся доказать, что он не убивал, то соответственно и Наталья не могла подстрекать к этому преступлению. Поэтому по-прежнему направляем жалобы. Надежды почти нет, но мы не сдаемся.

Отметим, что Наталья имеет право на УДО. Оно возникает у любого осужденного по фактическому отбытию не менее 2/3 от назначенного судом наказания. То есть заявить ходатайство она сможет не раньше 2025 года.

При этом признавать вину Наталье Бакшеевой нет необходимости, поскольку право выйти условно-досрочно дает достижение установленного срока отбытия наказания.

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