Под угрозами подписал бумаги. Бизнесмен, у которого отжала бизнес банда Цапков, отсудил 405 млн рублей

На фото члены банды Цапков Вячеслав Цеповяз (слева) и Владимир Алексеев.

Судебные разбирательства по делу банды Цапков идут до сих пор, правда, уже в гражданском поле. Предприниматели, которые долгие годы боялись рассказать о том, что творили бандиты в Кущевской прервали молчание. Некоторые из них, наконец, решились отсудить то, что им принадлежало. Так, Валерий Дорошенко отсудил 405 млн рублей с банды Цапков за захваченный бизнес.

- Предприниматель обратился с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Ответчиками выступали Владимир Алексеев и Вячеслав Цеповяз, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Само преступление произошло еще до жестокой расправы с семьей фермера Сервера Аметова. Как рассказывал KP.RU Валерий Дорошенко, больше 12 лет назада Цапки угрожали сначала ему, а потом и его детям. В итоге он не смог противостоять и, переживая за жизнь своей семьи, подписал все бумаги, которые от него требовали.

– Держит он (Сергей Цапок) ствол передо мной, а у самого пальцы дрожат. Говорит мне: «Ты давно уже должен в могиле лежать. Скажи спасибо, что мне не до тебя сейчас», - вспоминал тот день предприниматель. - А на следующее утро – 5 ноября – я узнал, что произошло у нас в Кущевке… (4 ноября 2010-го были убиты 12 родственников фермера Аметова - прим.ред.)

В итоге Валерий Дорошенко подал иск в суд, чтобы взыскать миллионы рублей с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева. Стоит сказать, что представители осужденных членов банды Цапков иск не признали, уверяя, что бизнесмен добровольно уступил свое предприятие. Однако суд все же встал на сторону Валерия Дорошенко.

- Иск удовлетворен в полном объеме, - уточняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Правда, пока решение в законную силу не вступило.

Напомним, со дня чудовищной кровавой резни в станице Кущевской прошло больше 12 лет. Зверства учинила банда «цапков», которая в одночасье прогремела на всю страну. 4 ноября 2010-го были убиты 12 человек. Головорезы расправились с семьей фермера Сервера Аметова. Преступники зарезали хозяина дома, его родню и гостей. Не пощадили даже детей! А чтобы скрыть массовое убийство, подожгли дом.

Перед судом предстали все. Лидеру группировки Сергею Цапку дали пожизненно. Такой же приговор озвучили основным «мясникам» банды - Владимиру Алексееву и Игорю Черных. Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет, Владимир Запорожец - 19 лет «строгача».

Но не все члены ОПГ пошли по этапу - они скончались еще в изоляторе. Игоря Черных, убившего в доме Аметовых трех девочек, нашли мертвым 4 июля 2014-го. А спустя три дня умер глава банды Сергей Цапок. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

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