Слева направо: Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец Фото: Артем ФИЛАТОВ

Ровно 12 лет прошло со дня чудовищной кровавой резни в станице Кущевской. Зверства учинила банда «цапков», которая в одночасье прогремела на всю страну. 4 ноября 2010-го были убиты 12 человек. Головорезы расправились с семьей фермера Сервера Аметова. Преступники зарезали хозяина дома, его родню и гостей. Не пощадили даже детей! А, чтобы скрыть массовое убийство, подожгли дом.

Как позже выяснится, причиной жестокой бойни станет месть. Цапок таким образом наказывал за смерть своего брата. Кто стоял за тем убийством, до сих пор неясно. Но бандит был уверен, что виновник - Аметов…

Станица дрожала от страха

Во время расследования стало ясно - небольшая кубанская станица застряла в «кровавых девяностых». Количество «висяков», которые пылились на полках правоохранителей, исчислялось десятками. И все это время жители Кущевской жили в страхе. "Цапкам" старались не перечить - люди понимали, кто стоит за этим. Но громкое убийство, прогремевшее на всю Россию, помогло остановить кущевский беспредел.

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Фото: multilisting.su

Сразу после задержания головорезов силовики, прибывшие из столицы, смахнули пыль со старых уголовных дел. Начались допросы, следствие. С 1998-го по 2010-й жертвами «цапков» стали (!) 19 человек (включая Аметовых и их гостей). Всего же на счету ОПГ было более 40 преступлений. В их числе - убийства, изнасилования, разбои.

Перед судом предстали все. Лидеру группировки Сергею Цапку дали пожизненно. Такой же приговор озвучили основным «мясникам» банды - Владимиру Алексееву и Игорю Черных. Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет, Владимир Запорожец - 19 лет «строгача».

Что случилось с бандой «цапков»

Цапок и Черных по этапу не пошли - они скончались еще в изоляторе. Игоря Черных, убившего в доме Аметовых трех девочек, нашли мертвым 4 июля 2014-го.

На фото Алексеев (слева) и Черных во время одного из судебных заседаний. Фото: Артем ФИЛАТОВ

А спустя три дня умер глава банды. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Стоит сказать, что во внезапную смерть этого злодея мало кто верит. В 2014 году правоохранители заявляли, что тело Цапка не выдадут родным для захоронения. Но его все-таки забрала жена Анжела-Мария. Говорят, что женщина отвезла Цапка на кремацию в Волгоград. Правда, что стало с прахом, остается только догадываться.

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Самый кровожадный член банды Владимир Алексеев отбывает срок в Торбеевском централе в Мордовии. За решеткой он работает - шьет рукавицы. А порой и вспоминает черные дела былых лет, подробности которых заявляет следователям.

Тихо мотает срок и Владимир Запорожец - он был отправлен в колонию Архангельска, где содержится до сих пор.

Владимир Запорожец отбывает наказание в Архангельске Фото: Артем ФИЛАТОВ

А вот самый пожилой член ОПГ, 74-летний Николай Цапок, отбывает наказание в Магадане. Его осудили за укрывательство убийств 12 человек и незаконное хранение оружия. Согласно приговору, выйти на свободу он должен в 2032 году. Но преступник решил попроситься на волю раньше срока. Дядя главаря кущевской банды заявил ходатайство, в котором просит о замене заключения на принудительные работы. И совсем скоро суд его рассмотрит.

Николай Цапок сидит в Магаданской области Фото: Артем ФИЛАТОВ

Вячеслав Цеповяз еще недавно шиковал в амурской колонии. Ел крабов, жарил шашлыки и хвастался пасекой. Эти кадры в Сети появились с подачи его уже бывшей жены Натальи Стришней. Именно она поделилась подробностями VIP-условий правой руки Цапка. Деликатесами она сама и снабжала его несколько лет. В год на содержание супруга в колонии у нее уходило до 3 млн рублей. Как только эта история стала достоянием общественности, начались проверки. Начальника колонии уволили, а жизнь у Цеповяза теперь, как у всех осужденных.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

Мать Цапков досрочно вышла на свободу

Надежда Цапок на свободе с 2018 года. Экс-владелицу крупной агрофирмы в Кущевской осудили в 2011-м за мошенничество. Сначала на нее завели уголовное дело за махинации с государственными деньгами. А потом возбудили еще несколько производств – тоже за мошенничество, но только на этот раз с кущевскими землями. И к уже существующему сроку добавили новый.

Надежда Цапок освободилась из колонии в 2018 году и сейчас пытается вернуть семейные активы.

И выйти из заключения фермерша должна была в феврале 2019 года. Но матери главаря банды Сергея Цапка пересчитали срок наказания с учетом пребывания в СИЗО (день - за полтора). Сразу после освобождения из колонии Усть-Лабинска она вернулась в Кущевскую, где начала продумывать план своих действий. Как оказалось, Надежда Цапок собирается вернуть часть семейных активов. И уже начала подавать иски в суд.

Как живут наследники «цапков»

Тем временем родня Цеповяза погрязла в судебных тяжбах. Яблоком раздора стал семейный бизнес. Сын кущевского бандита потребовал миллионы рублей у собственной матери. Дмитрий Стришний заявил, что в свое время не получил прибыль на предприятии ОПХ «Слава Кубани», долей которого он владеет. Он не получил 40,5 млн рублей, которые и потребовал с родительницы. Вот только иск молодому человеку вернули… из-за неуплаты госпошлины.

Дмитрий Стришний пытался отсудить миллионы у матери.

Стоит сказать, самому Дмитрию грех жаловаться на жизнь. Его часто видят за рулем иномарок. Сестра Оксана, которая также имеет 30% доли в «Слава Кубани», открыла свой фитнес-клуб.

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Из его залов она часто выкладывает снимки в соцсети, как некогда хвасталась подаренным Цеповязом Audi.

Дочь Цеповяза позирует на фоне Audi, подаренной отцом.

Продолжает жить на широкую ногу и дочка Цапка. Анастасия ездит на элитных иномарках и часто путешествует за бугром.

Анастасия Цапок активно рассказывает о своей шикарной жизни в соцсетях.

А еще она то и дело получает дорогие подарки от матери. Один из самых крупных - Mercedes-Benz E-класса.

Своей гражданской жене Анжеле-Марии Цапок бандит оставил миллионное состояние.

Его наследница, на минутку, получила, когда стал совершеннолетней.

Девушка постоянно хвастается дорогими подарками.

Как сложилась судьба родственников убитых

Для тех, кто потерял своих близких, 4 ноября - день траура. И даже спустя 12 лет боль не утихла. Хотя родственники убитых пытаются жить дальше.

У могил жертв "цапков" всегда стоят живые цветы.

По словам станичников, потерявшая дочь и внучку Виктория Костюк по-прежнему с супругом живет в Кущевской. Правда, с вдовцом Джамилем почти не общается. Семья решила дать возможность парню построить новую жизнь и не напоминать ему о прошлом.

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Джалиль остался не только без отца и матери, но и без молодой жены и дочки, которой еще не было и года. Несколько лет он жил в одиночестве, но все же сумел вновь полюбить. По словам соседей, мужчина уже многодетный отец, воспитывает четверых. Джалиль сменил все номера телефонов, удалил страницы из соцсетей и не общается с журналистами. Все время он уделяет семье и работе - после смерти отца он вместе с сестрой Лилей ведет семейный бизнес.

Джалиль Аметов только несколько лет спустя завел новую семью. Фото: соцсети

КСТАТИ

Родственники погибших от цапков просят возобновить следствие о нераскрытых убийствах

Еще в феврале 2022 года потерпевшие обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Родственники убитых попросили возобновить следствие о нераскрытых убийствах, подозреваемыми в которых были участники банды. Прежде всего, по их мнению, необходимо проверить причастность Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана.

Родные жертв также попросили забрать уголовное дело в отношении "финансиста банды" Федора Стрельцова и его сообщников в центральный аппарат СК РФ, установить всех, кто получал преступные активы банды, и привлечь их к уголовной ответственности.

Федор Стрельцов с 2014 года скрывается на Украине.

Напомним, на Стрельцове висят сразу несколько уголовных дел, четыре из которых – за мошенничество в особо крупном размере. Когда началось следствие, Федя Обнал сбежал. Сначала он уехал в Израиль, а оттуда в 2014 году перебрался на Украину, где, как поговаривают, он активно сотрудничает с местным СБУ. Федя Обнал объявлен в международный розыск, к делу подключился Интерпол, но вернуть бизнесмена в Россию пока не представляется возможным.

НА ЗАМЕТКУ

А что с компенсациями

Родные убитых все еще ждут компенсации. В их пользу за счет наследства Цапка перечислено 150 млн рублей. Оставшиеся 270 миллионов взыскивать не с кого. Счета членов банды оказались пусты. Компенсацию получили семеро из 17 пострадавших.

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