«Я знаю, кто это сделал»: мать убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре спустя три недели после приговора рассказала правду

Алене дали 18 лет

В Краснодарском краевом суде больше трех недель назад состоялось последнее заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено. - Авт.) собственными родителями. 21 апреля озвучили приговор. Супругов признали виновными по статьям «Убийство», «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а матери добавили еще «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Алене дали 18 лет, а Сергею 22 года строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по данным следствия, отчим Андрюши нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе, а потом заставил ходить его кругами по комнате. На следующее утро пятилетний мальчик не проснулся… Это произошло 10 июня 2022 года. Тогда Алена решила разыграть пропажу, а мужу предложила закопать тело собственного ребенка рядом с рекой Кубань. Родители убитого пятилетнего мальчика начали всем рассказывать, что Андрюша ушел кормить котенка и пропал. Ребенка тогда искал весь город. Но все же правоохранители смогли выяснить подробности случившегося.

После оглашения срока Сергей Бугорков тяжело вздохнул, а Алена продолжила улыбаться. Судья озвучил, что обвиняемые могут в течение 10 суток подать апелляционную жалобу. Тогда Бугорков начал успокаивать свою жену и утверждать, что все будет хорошо и они оспорят приговор. Сергея ничего не смущало, обвиняемый был уверен, что ему уменьшат срок за убийство пятилетнего мальчика.

Но он так и не подал заявление на обжалование приговора, а вот Алена решилась рассказать правду спустя долгое время. Хотя ей во время судебного заседания давали эту возможность. Однако обвиняемая решила защитить своего мужа и взять всю вину на себя, якобы она убила собственного ребенка. Даже судья несколько раз просил Алену рассказать правду, но она шла в отказ.

“Комсомольская правда”-Кубань” связалась с адвокатом пострадавшей стороны Евгенией Тутушкиной. Она рассказала подробности продолжения истории после последнего судебного заседания.

- От Сергея мы апелляционную жалобу не получили, а вот Алена подала документы на опровержение приговора, - рассказывает kp.ru Евгения Тутушкина. - В апелляционной жалобе обвиняемая указала, что ее супруг все время оказывал на нее давление.

Алена заявила, что на самом деле она не виновна и убил ребенка именно Сергей. Она надеется на то, что апелляционный суд ее выслушает и изменит приговор.

- Насколько я владею информацией, адвокат Алены рассказывал обвиняемой, что ей дадут максимум пять лет, а Бугоркова чуть ли не из зала суда отпустят. Алена была готова взять на себя всю вину, поскольку Сергей до сих пор не лишен родительских прав и должен был забрать детей к себе. Они надеялись, что все так и будет. Я неоднократно предупреждала Алену, что она получит крайне суровую меру наказания, - сообщила kp.ru Евгения Тутушкина.

Но все пошло не по плану. Алене дали 18 лет.

- Оснований для пересмотра срока здесь нет. Это все должно было разбираться на первой инстанции (когда проходили заседания в Краевом суде - от авт.). Сейчас будет только проверяться законность и обоснованность принятия такого приговора. Мы считаем, что срок останется, поскольку первая инстанция рассматривалась достаточно качественно, - заключила Евгения Тутушкина.

Когда будут рассматривать апелляцию еще неизвестно.

Иск на лишение родительских прав Сергея Бугоркова адвокат пострадавшей стороны планирует подать сразу же после того, как приговор вступит в законную силу и его посадят на 22 года.

До адвоката Сергея Бугоркова kp.ru не удалось дозвониться.

Напомним, на допросе Сергей Бугорков во всем сознался. Но во время судебных заседаний начал отрицать свою вину. Якобы он даже никогда не держал этот массажер в руках. По словам Сергея Бугоркова, он виноват только в том, что оставил ребенка в опасности (ведь Алена была беременна в третий раз, у нее был гормональный сбой и она срывалась на Андрюше). А мать убитого мальчика решила подыграть своему супругу. Во время заседаний Алена отказывалась от дачи показаний и признавала свою вину в жестоком убийстве собственного пятилетнего сына.

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