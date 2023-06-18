Волшебник на вертолете санавиации: Чем помогла премия «Настоящие люди» детскому врачу из Краснодара

Фото из личного архива

18 июня отмечается День медицинского работника. На Кубани множество талантливых врачей, которые каждый день лечат тысячи людей. У всех разное предназначение: кому-то приходится буквально вытаскивать пациентов с того света, скрупулезно и оперативно «собирая» после ДТП, кто-то месяцами борется с хроническими недугами больных.

В преддверии праздника «КП» - Кубань» узнала о жизни одного творческого врача Алексея Завальского, который спасает детские жизни необычным способом – своими картинами. Его называют волшебником на вертолете санавиации, Алексей помогал транспортировать детей, которым экстренно была необходима помощь, из разных районов края в кубанскую столицу.

После тяжелых смен доктор берет в руки кисти, ставит перед собой холст и плавно в тишине выводит хаотичные мазки. Свои работы медик продает через свою страничку в соцсетях, как на аукционе, а все вырученные деньги перечисляет тяжелобольным маленьким пациентам.

Такой подход к делу врача-реаниматолога оценили жители Краснодарского края. Алексею Завальскому за идейность два года назад вручили премию «Настоящие люди» от радио «Комсомольская правда». Медик рассказал, что после награды он поверил в себя и получил новый опыт, о котором когда-то мог только мечтать.

- Победа в премии «Настоящие люди» - это, естественно, гордость за самого себя. Стало больше понимания, что твоя работа и деятельность нужны людям, что твои мысли и подходы поддерживают. Каждого врача можно номинировать на премию, потому что работа медиков, их самоотдача, велика и огромна. Особенно, большая нагрузка заметна в последние годы. Я попал в Федеральный центр медицины катастроф, где меня заметили и дали возможность работать за рубежом, - рассказал Завальский.

Доктор постоянно появляется там, где нужна помощь. В пандемию коронавируса Алексей вместо отпуска провел время в Москве, он помогал коллегам в самый пик распространения инфекции, когда поступающих в больницу больных каждый день переваливало за тысячу.

А когда случилась беда в Турции, под завалами после землетрясения оказались десятки тысяч людей, медик, не раздумывая, стал в первых рядах на командировку. В частности, Завальский стал одним из свидетелей, когда российские спасатели вытащили живым мужчину из-под плит спустя 160 часов, - он снимал на видео спасательную операцию. После возвращения – рванул помогать пострадавшим в Сирию, где провел почти месяц.