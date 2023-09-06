В Сочи могут привезти четырех леопардов из Ирана и Туркменистана

Выпуск леопарда Чилмаса, выращенного в Сочи. Фото: www.mnr.gov.ru

В Центре восстановления популяции леопарда скоро может случиться новоселье. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обратился к президенту страны с просьбой помочь найти двух самок переднеазиатского леопарда и самцов. Наиболее близкие родственники вымершему кавказскому барсу обитают в Иране и Туркменистане.

«Многие кошки, особенно Алоус и Чери, которые принесли 13 котят, – наши основные. Владимир Владимирович, по вашей инициативе тогда привезли Черри из Ирана и Алоус из Туркмении. Они находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи из Ирана и Туркменистана. Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо», - озвучил пожелание Александр Козлов.

Владимир Путин внимательно выслушал министра и слегка ухмыльнулся. Наверное, это задание показалось ему приятным, и он с легкостью согласился.

«Хорошо», - кивнул в ответ глава государства.

СКОЛЬКО В ЦЕНТРЕ ХИЩНИКОВ?

Сейчас в Центре восстановления популяции леопарда на Кавказе обитают восемь взрослых хищников – это Фишт, Аибга, Чери, Алоус, Шива, Филоу, Олимпия и Симбад. Два котенка-подростка – Терек и Рица от пары Чери и Алоуса и два новорожденных малыша и пар Симбад-Олимпия и Шива-Филоу. Всего 12 хищников.

АЛОУС И ЧЕРИ

Пара Чери и Алоуса – многодетные родители. Самца Алоуса в 2009 году выловили в Туркменистане около горного массива Копетдаг и отправили в сочинский Центр восстановления леопардов на Кавказе. Краснокнижную самочку леопарда Чери доставили в Сочи из Ирана в 2010 году. Трехлетнюю иностранку также выловили в дикой природе.

Кстати, прежде чем образовать самую плодовитую пару центра, животные стали невольными участниками чуть ли не международного скандала. Оказывается, Чери была в Сочи транзитом. Ее задумали передать в один из зоопарков Европы, но сотрудники Центра были категорически против приказа «собирать чемоданы» краснокнижной кошке.

«Мы намерено нарушили все предписания и должностные инструкции и свели Чери с Алоусом, чтобы сорвать планы по передаче этой пары в европейский зоопарк. Говорить о последствиях, которые нас ждали, думаю, не стоит», - вспоминают сейчас в центре восстановления леопардов.

Кураторы проекта нарушили вето, наложенное на знакомства кошки с представителями ее вида мужского пола. На удачу Алоус и Чери сразу же понравились друг другу и достаточно быстро пятнистые бока хищницы округлились.

Скандал был оглушительным! Впрочем, как и успех. Впервые в мире ученые не только успешно адаптировали диких леопардов к вольерным условиям, но и сформировали пару и даже получили детенышей. С 2013 года у Чери и Алоуса родилось 13 котят! Их потомство прекрасно осваивает программу обучения и затем легко адаптируется на воле в заповедниках. Сейчас многодетная пятнистая мать воспитывает сиблингов Терека и Рицу. Уже следующим летом они переедут на вольные хлеба в естественную среду.

ФИЛОУ И ШИВА

Пара леопардов Филоу и Шивы была получена сочинским Центром из зоопарка Швеции в 2020 году. Сейчас самцу Филоу уже 11 лет, а самке Шиве – 12. За время проживания в Сочи они дважды стали родителями. Их первенцы Ачипсе и Чилмас недавно покинули родителей. Чилмас стал вольным жителем заповедника в Северной Осетии. А Ачипсе украсила собой горы Адыгеи на территории Кавказского биосферного заповедника.

«При этом в центре, можно сказать, произошла «автозамена»: буквально за неделю до выпуска у Шивы и Филоу родился еще один котенок. Его будут воспитывать по специальной методике, чтобы через два года он также смог переселиться в дикую природу», - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

ЗАДИГ И АНДРЕА

Задиг и Андреа в 2012 году переехали в Сочи из Лиссабонского зоопарка в рамках обмена по Европейской программе по сохранению и размножению редких видов. Леопарды на тот момент уже приносили потомство, в том числе по три детеныша. Поэтому на них у ученых были большие планы, которые с лихвой оправдались. Именно их потомство стало первым за 50 лет на Кавказе после полного истребления местного подвида барсов. Но сейчас это уже пожилые животные и исключены из программы размножения. Задигу – 20 лет, а Андреа – 17. Для диких кошек это очень внушительный возраст.

ОЛИМПИЯ И СИМБАД

Еще одна пара молодых родителей, которые сейчас воспитывают малыша, - Олимпия и Симбад. Самочка появилась на свет семь лет назад в сочинских вольерах от пары Андреа и Задиг.

Из-за ошибок, допущенных при проектировании заграждений, Олимпия в детстве получила тяжелую травму и едва не погибла. Ветеринары смогли спасти жизнь краснокнижному животному, но вот лапу пришлось ампутировать. Летом 2023 года случилось то, что ученые назвали чудом. Трехлапая Олимпия стала мамой.

«Обычно самцы не создают пары с такими самками. Но специалистам Центра удалось подружить Олимпию с Симбадом. Появление потомства у такого союза можно считать большим достижением», - рассказали в Центе восстановления популяции леопарда в Сочи.

Симбад был привезен из французского Парка кошек по программе обмена. Сейчас ему 10 лет.

АИБГА И ФИШТ

Аибга родилась в 2018 году от Алоуса и Чери. Как и все котята, она проходила программу подготовки к самостоятельной жизни в естественной среде. Прекрасно сдала экзамен. Однако в дикую природу Аибга не попала. Животное подвело любопытство. Ученые сочли, что оно может привести к гибели инициативную кошку в естественной среде.

Хищница осталась обитать в вольере, где ее пытаются внедрить в программу размножения. На выбор у дамы сразу два кавалера – Филоу и Фишт.

Фишт также леопард с сочинской пропиской. Он появился на свет здесь же от португальской пары Задиг и Андреа. Это были первые котята, которые появились в Центре.

Фишт прошел программу подготовки к жизни в дикой природе и стал хорошим охотником. Однако, в природу не был выпущен для исключения вероятности близкородственного скрещивания, поскольку одной из первых особей, отправившихся на волю в Кавказский биосферный заповедник, стала его сестра Виктория.

Сначала были планы передать его в один из европейских зоосадов. Однако после того как между ним и Аибгой пробежали искорки, самца решили оставить. Правда, пока пара еще не принесла потомства.

СЕЙЧАС В ДИКОЙ ПРИРОДЕ ЖИВУТ 12 ЛЕОПАРДОВ

Цель, которую ставят себе ученые центра, – устойчивая группировка леопардов на Кавказе до 50 особей. На российском Кавказе реализуется первый в мире проект по возвращению леопарда в места, которые он населял прежде.