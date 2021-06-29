Как выбрать правильный шашлык в Сочи

Так готовят шашлык Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи едут туристы со всей страны не только для того, чтобы купаться в море, загорать и ходить в горные походы. Курорт привлекает отдыхающих еще и гастрономическим туризмом. Отдельные программы разработаны для поклонников познавательного и гастрономического туризма. Это козьи фермы, пасеки и сыроварни с дегустацией фермерских продуктов. Но на первом месте, конечно же, кафе и рестораны. Узнали, как выбрать самое популярное мясное блюдо в Сочи – шашлык.

Главное блюдо Кавказа Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Главное, чтобы мясо было свежим, а не «мариновалось» неделю, - рассказал повар одного из престижных заведений курорта Ашот Цадурян. – Именно приготовление на углях помогает сохранить в мясе все полезные вещества. Для диетиков советую шашлык из грудки индейки или курицы, форели или семги.

Угощайтесь! Фото: Виктор КЛЮШКИН

К легкому варианту относится и говядина, но ее нужно уметь приготовить, чтобы не была сухой и жесткой. Шашлык из баранины очень вкусный, но самый калорийный.

Повар-искусник Фото: Виктор КЛЮШКИН

Классика жанра – свиная шея. Летом в ресторанах кавказской кухни она разлетается моментально. Формула идеального гастрономического отдыха: открытая веранда, красное вино и мясо.

На столе Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Среди наших клиентов растет число веганов. Их радуем особым шашлыком: жарим на углях грибы, перец, баклажаны, помидоры, - добавил Ашот Цадурян. – Не менее популярны мясных шашлыки из морепродуктов или из особых сортов сыра, который не плавиться при жарке.

Туристы оценили Фото: Виктор КЛЮШКИН

Повар обратил внимание, что сейчас туристов стараются удивить новыми соусами к мясу из местных сочинских фруктов, которые раньше использовали только в десертах. Гурманы оценили «сациви» из хурмы, «аджику» их инжира и «ткемали» из фейхоа.

Шашлык Фото: Виктор КЛЮШКИН

В середине лета на курорт приехали отдыхать более 200 тысяч гостей из самых разных регионов России. В числе главных мест притяжение туристов – заведения на Приморской набережной. Но туристов так много, что столик в заведении надо бронировать за два дня.

Правильные угли Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне в тренде морепродукты. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, придется простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

Приятного аппетита! Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи в разгаре высокий летний сезон. В здравницах свободных номеров на июль уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. Прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые месяцы – июль-август - будет достигать 98-100%.