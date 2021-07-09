5 причин отдохнуть в Лоо этим летом

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

В сезоне 2021 Сочи – на первом месте по числу гостей . Даже страшная стихия, которая пронеслась над городом 5 июля, не напугала отдыхающих. Напомним, что в этот день на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории санаториев и гостиниц, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах. Но подтопления практически не коснулись тихого курортного поселка Лоо. Выяснили, какие пять главных преимуществ получают отдыхающие, которые решили провести здесь отпуск.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первая причина отдохнуть в Лоо – это удивительная окружающая природа. В поселке сочетаются сразу два природных фактора: море и горы. То есть, курортники могут не только позагорать на пляже, но и отправиться на экскурсию на природные объекты Сочинского национального парка, территория которого охватывает практически весь Лазаревский район.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Это настоящее раздолье для туристов. Здесь расположены самые красивые в Сочи скалы, водопады и ущелья. Именно в Лоо находится знаменитый Византийский храм.

Этому намоленному месту уже 11 веков. Памятник церковной архитектуры расположен в окрестностях поселка Лоо, что в Лазаревском районе. Люди приезжают к развалинам Византийского храма, чтобы просить среди покрытых трещинами известковых плит о самом – главном – здоровье и долголетии.

Византийский храм. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Говорят, что самые благодатные энергетические фонтаны бьют под полуразрушенной аркой. Именно туда стремятся стать просящие, чтобы молить об исцелении и жизни до ста лет. И, хотя стены некогда величественной белокаменной церкви сохранились лишь частично, но святая атмосфера осталась.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Второй плюс отдыха в Лоо: разнообразие объектов показа. На курорте для отдыхающих доступны около 100 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и других объектов показа. Поселок знаменит своими аквапарками.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Третье преимущество – в Лазаревском развиты разные виды туризма: от делового до гастрономического. Около пяти лет здесь насчитывалось всего 10 объектов сельского туризма. Сейчас их количество увеличилось почти вдвое. Гордость Лоо – экскурсии с дегустацией в хозяйства, где производят знаменитый адыгейский сыр. Здесь можно попробовать даже легендарный сыр-камень, который можно хранить годами.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Пятым преимуществом Лоо можно считать маленькие курортные рынки, где продаются те самые домашние фрукты и овощи. Только здесь можно вырастить самые хрустящие огурцы с пупырышками, ароматные желтые помидоры, нежную кинзу и сочные груши с розовым бочком.

- Сегодня в Сочи проводят отпуск более 200 тысяч туристов. Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. – Лето продолжается, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи.

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. Самый большой спрос по-прежнему на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.