5 главных рисков активного отдыха в горах и на море

В поход! Фото: Виктор КЛЮШКИН

Летом в Сочи население увеличивается практически в два раза за счет огромного числа гостей. Всем трудностям назло жители регионов едут на курорт, чтобы не только отдаться ленивому отдыху на пляже, но и получить заряд адреналина во время треккинга по лесным тропам, джиппинга, рафтинга или яхтинга. Выяснили, какие опасности таит активный отдых в горах и на море.

Отправляясь в поход, надо соблюдать правила безопасности Фото: Виктор КЛЮШКИН

Главный риск – это эйфория, в которую впадают туристы, особенно новички, в походе. Они забывают, что любой горный маршрут является испытанием характера, воли, внимания, а не беззаботной прогулкой.

Главный риск – это эйфория, в которую впадают туристы, особенно новички, в походе Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Отправляясь в поход, надо соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, - напомнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. – В их числе первое - регистрация туристических групп в территориальных органах МЧС. Это обязательная процедура.

В пресс-службе напомнили, что информировать подразделения МЧС, где проходит туристический маршрут, необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода. Сделать это можно, по телефону и на официальном сайте МЧС России.

Спасатели обратили внимание, что в поход надо отправляться в удобной, нескользящей обуви, иметь необходимый запас одежды и продуктов, а также – фонарик и зарядку для мобильного телефона.

Рафтинг, конечно, оставляет незабываемые впечатления у туристов, но всегда связан с риском: рафт в любой момент может перевернуться в бурном течении. Именно такой случай произошле весной в Красной Поляне, когда студентка из Китая погибла во время сплава по реке Мзымта.

Яхтинг в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Не менее рискован и яхтинг. На судне могут произойти технические неполадки, и тогда даже небольшой шторм станет фактором риска. Этой весной сотрудники ФСБ спасли тонущих на яхте у берегов Сочи туристов. У судна вышел из строя главный двигатель.

Яхтинг в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

От происшествий во время джиппинга тоже никто не застрахован. Порой в погоне за наживой его организаторы не уделяют должного внимания вопросу безопасности. Садясь в машину надо быть предельно бдительным, чтобы не нарваться на «левый» джиппинг.

Садясь в машину надо быть предельно бдительным, чтобы не нарваться на «левый» джиппинг. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом году раньше обычного, начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. Самый большой спрос сохраняется на объекты четыре и пять звезд. Прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты августа превысит 90%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о пяти главных опасностях активного отдыха.