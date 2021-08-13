Детей из затопленного лагеря в Анапе выносили на руках 45 полицейских

Фото: @omvd_anapa

13 августа на Краснодарский край обрушился страшный мезоциклон «Зарема», из-за которого пострадали многие районы Кубани. Среди них — и курортная Анапа. Мощные ливни затопили город: под воду ушли дома, улицы, дороги, торговые центры и детские лагеря. Здесь уже введён режим ЧС. Сотрудники полиции продолжают эвакуировать людей из зон подтопления.

Масштабная эвакуация прошла в детском лагере “Огонек”. Вода вплотную подошла к территории детского заведения, затопила двор, помещения, а также улицу, на которой находится лагерь. Сейчас к “Огоньку” никак не подъехать. Разве что - добраться на лодке.

Фото: @omvd_anapa

На территории лагеря находилось 332 ребенка. Оставаться на территории они не могли - уровень воды в помещениях и во дворе был слишком высоким. Поэтому властями города было принято экстренное решение эвакуировать ребят. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Фото: @omvd_anapa

45 отважных сотрудника полиции провели спасательную операцию: они по очереди выносили на руках детей из затопленного лагеря и пересаживали их в автобус. Ребята были испуганы и взволнованы, они крепко прижимались к своим спасателям. Сотрудники правоохранительных органов действовали четко и оперативно: доставив одного ребенка в автобус, они сразу же возвращались в лагерь за другим. Спасти удалось всех.

Ребят перевезли в лагеря Витязево.

Всего из детских лагерей Краснодарского края было эвакуировано более 900 ребят.

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