Мужик плывет на надувном матрасе по затопленной дороге, машины – под водой: автопутешественник записал видео о наводнении в Анапе

По улицам Анапы плавает мужчине на матрасе

Курорты Краснодарского края испытывает на прочность стихия. В Сочи из моря на берег вышел смерч и разрушил пляж, в станице Голубицкой сель разрушил автокемпинг. Но больше всего досталось курортной Анапе. Здесь на улицы вылилась трехмесячная норма осадков, бурные потоки грязной воды текли по дорогам, разрушая все на своем пути. Так, размыты несколько трасс, раскурочены пляжи. Затоплены дома и детские лагеря. Полиция вместе с МЧС работали в затопленном городе весь день, 13 августа, и ночью 14 числа. Они выносили на руках жителей затопленных домов, эвакуировали из лагерей ребятню, обходили дворы. Спасатели ездили ночью по затопленному городу и предупреждали население в громкоговорители об опасности.

Особенно досталось анапскому поселку Пятихатки, там бурным потоком воды снесло дамбу, разрушена дорога в сторону аэропорта. Ее всю ночь ремонтировали дорожники, чтобы люди смогли добраться в воздушную гавань. Из-за того, что дорога оказалась затоплена, несколько человек опоздали на рейсы.

- Аэропорт Анапа рекомендует выезжать на вылет заблаговременно и использовать альтернативные пути подъезда к аэропорту. Один из них - Пролетарский проспект через поселок Витязево, - рассказали сайту «КП» - Кубань» в аэропорту. - Вчера вечером в аэропорту в связи с поздним прибытием изменено время вылета рейса в Уфу авиакомпании «Россия». Скопление людей в аэровокзале не наблюдается. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.

Утром, 14 августа, дожди продолжились в Анапе. Несмотря на это, спасатели продолжают расчищать завалы, помогать людям и обходить дворы.

И пока курорт справляется с последствиями стихии и готовится к новому удару, по прогнозам синоптиков, шторм будет и 14 августа, автопутешественник Эдуард Нуриахметов записал ролик о потопе в Анапе.

На кадрах – затопленные улицы курорта, грязное бушующее море и его собака Туся, с которой он и путешествует уже три года.

В Анапу Эдуард приехал с Урала, где все бросил, купил автодом и отправился путешествовать. Сам он называет себя кочевником. Последние три года живет в Анапе в своем автомобиле. Когда приехал на курорт, взял в приюте собаку Тусю, которая через время родила четверых щенков.

- Записал эту погодную аномалию в Анапе на память, - рассказал сайту «КП» - Кубань» Эдуард. – Шел по городу в плаще и все снимал на мобильник. А потом смонтировал ролик. Вот на кадрах затопленные машины, вот моя Туся, вот мужик плывет на надувном матрасе по затопленной дороге. Забрел и в один отель, там на первом этаже воды стояло по колено. Вся мебель утонула, грязь.

Сам Эдуард спасается от наводнения в Анапе на одной из самых высоких точек города, куда отогнал свой автодом, чтобы его не затопило.