В Сочи смерч вышел на сушу

Смерч в Лазаревском Фото: @chp_adler
Непогода настигла и курортный Сочи. Там льют проливные дожди, а над морем образовываются смерчи. В городе действует штормовое предупреждение.
- Уровень подъема воды в реках фиксируется как автоматическими гидрологическими комплексами, так и в ручном режиме. На местах дежурят главы сельских округов. В целом все городские службы работают в усиленном режиме. Налажено постоянное взаимодействие, - заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.
В Лазаревском районе над морем образовался смерч. Воронка вышла на берег и разрушила часть пляжной территории. Заметили это грозное явление природы отдыхающие. Однако оно ничуть их не испугало!
- Ура! Мы увидели в этом году смерч, - радостно произносит на видео женщина, увидевшая мощный вихрь.
ВАЖНО!
Администрация Сочи просит гостей и жителей города не оставлять автомобили вблизи рек и другие водоемов, а также под деревьями или рекламными конструкциями. Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, власти рекомендуют принять меры предосторожности, иметь в доступе документы и вещи первой необходимости.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Штормовое предупреждение сохраняется и в других районах Краснодарского края. Синоптики говорят, что под натиском стихии регион останется до 16 августа.
Стоит сказать, что ранее на край уже вылилась небывалое количество осадков. В Анапе был рекорд - за минувшую ночь там пролилась трехмесячная норма. В городе подтоплены дорожные магистрали, улицы и дома местных жителей.
Крымский район тоже готовится к наводнению. В Темрюкском районе подтоплено около 800 придомовых территорий, перекрыт один из участков трассы. А также здесь сошел мощный сель.
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