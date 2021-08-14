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Происшествия14 августа 2021 12:55

Людей вывозят на лодках, подтоплено более 1400 домов: на курортах Кубани эвакуируют население

Туристов и местных жителей вывозят в пункт временного размещения
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край 13 августа, пострадали сразу 19 населенных пунктов. Залповые ливни затопили дома, улицы и придомовые территории. Подтопленными оказались более 1400 домов.

Фото: администрация Анапы

Фото: администрация Анапы

- По состоянию на 11:00 в результате прохождения циклона в 19 населенных пунктах края подтоплено 1406 частных домовладений, 1832 придомовых территории и 1 участок краевой автомобильной дороги, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пострадавших от непогоды районах продолжают работать оперативные службы. Проводится откачка воды и эвакуация местных жителей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Людей, чьи дома сильнее всего пострадали от непогоды, отправляют в пункты временного размещения. Сейчас в крае развернуты 8 таких пунктов. В них находятся уже свыше 840 пострадавших, среди них - 588 детей, эвакуированных из лагерей. В режим готовности приведены еще 76 пунктов временного размещения.

Всего в крае было эвакуировано свыше 1500 людей.

Спасательно-аварийные бригады приведены в режим повышенной готовности, в крае развернут оперативный штаб .

Фото: Андрей Маковозов

Фото: Андрей Маковозов

Для ликвидации последствий подтопления сформированы спасательные группировки, в составе которых 1460 человек личного состава. Также к устранению последствий готовы 490 единиц техники.

Напомним, сразу в 14 муниципалитетах Краснодарского края объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до 16 августа.

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