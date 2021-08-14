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Общество14 августа 2021 20:29

«Большая вода» ушла как страшный сон: туристы поделились ужасом, который они пережили на затопленных курортах Кубани

В регионе курортников эвакуировали из гостиниц ни лодках и «бананах»
Источник:kp.ru
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13 августа на Краснодарский край обрушился страшный мезоциклон с именем как у восточной красавицы - «Зарема». Коварная гостья накрыла черной непогодой районы Кубани. Проливные дожди затопили Анапу, Темрюкский и Крымский районы. В приморских городах началась масштабная эвакуация туристов. Вода затопила базы отдыха и мини-гостиницы. Добраться к ним можно было только на лодке.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Но, когда лодок не хватало, использовали другие подручные пласредста, например, аттракцион «банан».

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Мы приехали отдыхать всей семьей, с двумя детьми. Так ждали этого отпуска, а попали в какой-то ад, - рассказывает туристка из Чебоксар Людмила Коншина. – Всю ночь не спали, вода начала просачиваться в номер (мы жили на первом этаже). Дети плачут… Собрали подмокшие вещи -

В Джемете до темноты шла эвакуация отдыхающих. Спасателям помогают волонтеры.

- В некоторых местах вода – по шею. Затоплены все первые этажи мини-отелей, которые находятся на Джеметинском проезде и близлежащих улицах. Техника МЧС постоянно выкачивают воду с подтопленных территорий, - поделился один из добровольцев Иван Васильев.

БУДЬ В КУРСЕ

В населенных пунктах, которые пострадали от непогоды, уже начались подворовые обходы, комиссии оценивают ущерб. Всего Анапе 134 человека были эвакуированы из санаториев и гостиниц. Кроме того, расселены 339 детей из санатория "Огонек". - В Темрюкском районе вода постепенно сходит, подтоплены были 10 населенных пунктов.

Завершились работы по ремонту трассы Новороссийск-Керчь. Намечено восстановить дорогу к концу дня, 14 августа.

Стихия в Краснодарском крае

Сейчас в затопленных районах идут работы по ликвидации последствий стихии. Всем, кто пострадал, выплатят компенсации. Правда, о каких суммах идет речь, станет известно только после того, как специальная комиссия обойдет всех пострадавших.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Анапу и Темрюк за сутки выпала годовая норма осадков. Эти населенные пункты пострадали больше всего.

В Анапе вытаскивают из воды утонувшие машины
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