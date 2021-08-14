«Большая вода» ушла как страшный сон: туристы поделились ужасом, который они пережили на затопленных курортах Кубани

13 августа на Краснодарский край обрушился страшный мезоциклон с именем как у восточной красавицы - «Зарема». Коварная гостья накрыла черной непогодой районы Кубани. Проливные дожди затопили Анапу, Темрюкский и Крымский районы. В приморских городах началась масштабная эвакуация туристов. Вода затопила базы отдыха и мини-гостиницы. Добраться к ним можно было только на лодке.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Но, когда лодок не хватало, использовали другие подручные пласредста, например, аттракцион «банан».

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Мы приехали отдыхать всей семьей, с двумя детьми. Так ждали этого отпуска, а попали в какой-то ад, - рассказывает туристка из Чебоксар Людмила Коншина. – Всю ночь не спали, вода начала просачиваться в номер (мы жили на первом этаже). Дети плачут… Собрали подмокшие вещи -

В Джемете до темноты шла эвакуация отдыхающих. Спасателям помогают волонтеры.

- В некоторых местах вода – по шею. Затоплены все первые этажи мини-отелей, которые находятся на Джеметинском проезде и близлежащих улицах. Техника МЧС постоянно выкачивают воду с подтопленных территорий, - поделился один из добровольцев Иван Васильев.

БУДЬ В КУРСЕ

В населенных пунктах, которые пострадали от непогоды, уже начались подворовые обходы, комиссии оценивают ущерб. Всего Анапе 134 человека были эвакуированы из санаториев и гостиниц. Кроме того, расселены 339 детей из санатория "Огонек". - В Темрюкском районе вода постепенно сходит, подтоплены были 10 населенных пунктов.

Завершились работы по ремонту трассы Новороссийск-Керчь. Намечено восстановить дорогу к концу дня, 14 августа.

Сейчас в затопленных районах идут работы по ликвидации последствий стихии. Всем, кто пострадал, выплатят компенсации. Правда, о каких суммах идет речь, станет известно только после того, как специальная комиссия обойдет всех пострадавших.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Анапу и Темрюк за сутки выпала годовая норма осадков. Эти населенные пункты пострадали больше всего.