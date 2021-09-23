Умер нацистский преступник, виновный в убийстве 214 детдомовцев в Ейске

Гельмут Оберлендер до конца дней отрицал свое участие в убийствах людей. Фото: Globe and Mail

97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, виновный в убийстве 214 детдомовцев в Ейске, умер в Канаде. Об этом сообщает «Globe and Mail».

- Он умер 20 сентября, когда уже решение о его экстрадиции фактически было принято, - говорится в сообщении.

Свое нацистское прошлое он старательно скрывал больше 70 лет. Оберлендер был одним из самых разыскиваемых преступников, который на старости лет пытался спастись от возмездия.

Впервые о нем заговорили в октябре 2019 года, когда ФСБ России рассекретила детали страшного преступления - казни 214 воспитанников детдома во время оккупации фашистами Ейска (Краснодарский край) в 1942 году. А затем и убийства 27 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Одним из тех, кто участвовал в истреблении детей, и был участник зондеркоманды СС Гельмут Оберлендер. Следователи в России возбудили уголовное дело по статье «Геноцид» и потребовали власти Канады выдать его. Но те не спешили с решением.

Братскую могилу переносили в Ейске

Гельмут Оберлендер, которому тогда было 18 лет, сразу после войны поселился в германском Карлсруэ, а потом уехал в Канаду - подальше от призраков прошлого. О том, что он служил в вермахте, не рассказывал никому, даже своей жене, которую встретил в Канаде. А все документы просто сжег.

Какое-то время ему успешно удавалось скрываться. Но в 1995 году власти страны обнаружили несоответствие в его биографии, подав первый иск о лишении нациста гражданства. С тех пор обе стороны потеряли счет судебным процессам.

Об ужасах 42-го года напоминает лишь эта табличка Фото: Евгения ОСТРАЯ

У Оберлендера то отнимали канадский паспорт и грозились выслать из страны, то вновь возвращали после апелляции.

Сам подсудимый и его адвокаты факты службы в эскадроне смерти не отрицали.

На месте того дома и сейчас интернат Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Я был лишь переводчиком на русский язык в подразделении, не более того, - постоянно твердил на заседаниях Оберлендер. - Охранял коммуникации и начищал солдатские сапоги. Детей не убивал.

Гельмут Оберлендер родился на Украине, но потом перебрался с родителями в Германию, хорошо знал русский язык и прекрасно говорил на немецком.

В феврале 2020 года канадский суд даже встал на его сторону, признав вину Оберлендера недоказанной. Но вскоре возобновил производство «по вновь открывшимся обстоятельствам».

У этого здания страшная история Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Суд получил неопровержимые доказательства его непосредственного участия в преступлениях против человечности, - заявил судья.

Но у нациста оставалось право обжаловать и его. И судебные тяжбы все же пережили их фигуранта.

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