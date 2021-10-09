На всех не хватило гробов: могилу детдомовцев, казненных фашистами в адской машине, не могут найти до сих пор

Нашли и захоронили немногих Фото: Евгения ОСТРАЯ

Стены ейского детского дома для детей с особенностями развития хранят горькую историю. Он и сейчас стоит там, этот дом. Здесь по-прежнему учатся особенные дети.

А 9 октября 1942 года, ровно 79 лет назад, сюда подъехал грузовик, обитый железом. 214 воспитанников приюта запихнули в кузов и повезли умирать. Нацистам не нужны были инвалиды. На захваченных территориях пользу для Рейха представляла только здоровая рабочая сила.

Машина смерти, которую в народе потом назвали душегубкой, была экспериментальной. Чтобы выполнить задачу, поставленную особым отделом Зондекоманды СС, палачи сделали два рейса. А потом высыпали тела в противотанковый ров и припорошили землей. Говорят, многие из детей в тот момент могли быть еще живы, но без сознания.

Об ужасах 42-го года напоминает лишь эта табличка Фото: Евгения ОСТРАЯ

Только, когда три года назад были рассекречены архивные документы с именами жертв и их палачей, Следком возбудил уголовное дело по статье «Геноцид». К сожалению, детали тех страшных событий им сейчас приходится собирать по крупицам.

У этого здания страшная история Фото: Евгения ОСТРАЯ

В том числе не удается пока найти первое захоронение казненных фашистами детей.

Дело в том, что в 1943 года, когда в город вернулись советские войска, противотанковый ров раскопали.

- Это была первая эксгумация останков, чтобы запротоколировать причину смерти детей. Но время было военное, перезахоронить всех не представлялось возможным. Просто гробов в стране не хватало на тот момент, - рассказывает "КП" - Кубань" Марина Сидоренко, директор краеведческого музея в Ейске (Именно благодаря ей свет увидела рукопись одного из спасшихся детдомовцев Леонида Дворникова).

Часть останков тогда переместили в братскую могилу городского кладбища. Воздвигли памятник, куда с поклоном идут все официальные делегации. Но лежат под ним единицы.

На второй эксгумации тел присутствовали медики и даже священник

- Остальные остались там же, во рве, - говорит Марина Сидоренко.

Вместе с добровольцами она перерыла все окрестности города в поисках злосчастного рва. Но – ничего.

Ейск за годы расстроился, а свидетелей тех событий уже не осталось.

- Это как искать иголку в стоге сена. По описание свидетелей тех лет подходит очень много мест, - говорит историк.

Отвечать за преступление тоже уже некому.

Следователи в России до последнего надеялись, что настоящий участник тех событий, бывший нацист Гельмут Оберлендер, ответит за преступление 79-летней давности. Но канадский подданный умер накануне скорбной даты, избежав депортации из страны в возрасте 97 лет. Он прожил спокойную и благополучную жизнь, успешно скрывая от всех свою постыдную тайну.

P.S. Леонид Дворников не дождался публикации своей рукописи с воспоминаниями о тех страшных событиях при жизни. Но именно эта книга позволяет сейчас восстановить картину. 14-летний подросток спрятался в огороде и не попал в кузов машины-убийцы. Но до конца дней он считал своим долгом рассказать миру о пережитых ужасах и чудовищной несправедливости. На обложке книги с его фамилией изображены красные маки, по которым тяжелым протектором проехалась душегубка...

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