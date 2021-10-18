Коллега водителя «Майбаха», который вез Ксению Собчак: «Он не мог выехать на встречку по своей инициативе»

Олег Цой сейчас находится под домашним арестом.

Расследование резонансного дела после смертельного ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи продолжается. Правоохранители тщательно изучают все видеозаписи, допрашивают участников и свидетелей аварии. 39-летний Олег Цой, который сидел за рулем того самого "Майбаха" с телеведущей, до 10 декабря не имеет права выходить на улицу - он под домашним арестом. Напомним, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека. Вечером 9 октября водитель выехал на встречку, где врезался в Volkswagen. В аварии погибла 35-летняя туристка из Подмосковья, еще один пассажир и водитель иномарки получили серьезные травмы.

Сейчас сотрудники МВД выясняют, почему все-таки водитель выехал на встречку и не смог предотвратить ДТП. Задаются этим вопросом и семья шофера, и коллеги, которые знают Олега Цоя не первый год. Как удалось узнать «КП» - Кубань», один из сочинских водителей, который также работает на элитных иномарках, не верит, что Олег мог нарушить правила по собственной инициативе.

- Я знаю водителя, и не один год. Знаю, как он водит, там, где знак "60 км/ч", он едет "40 км/ч". Он предельно аккуратно водит, соблюдая правила, - объясняет коллега Олега Цоя. - Безусловно, он виноват, но я не верю в то, что он мог сделать это по собственной инициативе. Мне не понятно, что должно было повлиять на него, чтобы он пошел на этот шаг. Повторюсь, он чрезмерно аккуратно водит.

Стоит сказать, что ранее «Комсомолка» сообщала, в каком состоянии был водитель машины с Ксенией Собчак, попавшей в ДТП в Сочи.

- Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы, - сказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

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