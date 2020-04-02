2 Апр 2020 2020-04-02T20:43:28+03:00

Передвижение по Краснодару на машине в период карантина: кому разрешены поездки и куда Фото: Виталий ТИМКИВ

Можно ли ездить на машине в Краснодаре в период карантина

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Кубань в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе и стране перешла на режим карантина. Согласно постановлению губернатора, из квартир нельзя выходить, за исключением обозначенных в документе случаев. При этом в крае установили пропускной режим, причем не только для граждан, но и для транспорта. С полуночи 3 апреля на территории края не может быть ни одного автомобиля без разрешительного документа.

Возможно ли передвижение по Краснодару на своей машине в период карантина? Не запрещается ездить на работу на своем транспорте. Но только при условии, если вы заняты в организации, которая включена в единый краевой реестр. В таком случае ваш работодатель сделает приказ, на основе которого вы можете перемещаться.

Отправиться в супермаркет или поехать в какое-либо место на другом конце города на своей ласточке запрещено.

- Специальные пропуска получают только организации. То есть пропуск для личных целей получить невозможно, - уточнили в администрации города. - Единственный вариант - на такси. Либо пешком. Сейчас ситуация именно такая.

Напомним, «КП» - Кубань» ранее рассказывала, какие в Краснодаре будут действовать пропуска, как их оформить и где получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU