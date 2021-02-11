Последние новости на 11 февраля 2021: полиция Сочи организовала проверку после сообщений о «съеденном лабрадоре»

Лабрадор пропал во время прогулки во дворе.

В Сочи полиция организовала проверку после сообщений о «съеденном лабрадоре». Заявление в дежурную часть принесла хозяйка пропавшего пса.

Появились подробности о дворце в Геленджике, который выставили на продажу за 23 млн рублей.

Температурные качели на Кубани продолжаются. Только за три дня краевой центр пережил заморозки, ледяной дождь, снегопад и оттепель. Когда же придет тепло?

Как оказалось, 22-летний отчим, который сломал бедро 5-летнему пасынку из-за игрушек, не имел проблем с законом. Мальчик по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

Из шокирующих новостей - у депутата Дуракова на Кубани отняли имущество на 33,3 млн рублей в пользу государства. Он подал неверную декларацию о доходах.

И новый поворот в резонансной истории: бывшая вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко, уволенная за шашлыки в карантин, написала обращение, в котором рассказала, как живет после очередной опалы.