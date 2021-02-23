На Кубань снова надвигаются морозы Фото: Варвара ДЫМ

Последние новости на 23 февраля 2021. На Кубань снова надвигаются сильные морозы. Синоптики сообщили об очередном резком похолодании. А тем временем в Новороссийске прогнозируют норд-ост.

В то же время синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае.

На Кубани отмечают День защитника Отечества. В районах Краснодарского края пройдут различные мероприятия.

Краснодар оштрафовали на 4 млн рублей за сброс стоков в реку Кубань. Росприроднадзор совместно с прокуратурой Краснодарского края провел внеплановую проверку, которая выявила бесконтрольный сброс в водоем неочищенных стоков из ливневой канализации

24 февраля в Краснодаре на перекрестке Коммунаров и Одесской отключат светофоры. Водителям стоит быть предельно внимательными.

Храбрая сердцем: девушка спасла собаку из реки в Сочи. Она бросилась в ледяную воду и вытащила пса. Видео чудесного спасения.

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Кадры, на которые случайно попала детская операция спасения собаки, облетели всю страну. Ученики из обычной школы №9 Крымска шли на уроки, когда заметили на дороге замерзающего щенка. Нормальный хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит! Вот и дети подумали, что без их участия пес просто замерзнет (продолжение)