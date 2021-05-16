Почему в Краснодарском крае от коронавируса не привита даже половина населения

Коронавирус продолжает косить кубанцев

На Кубани живет 6 миллионов человек, но цифры по вакцинации пока еще маленькие. Почему Краснодарском крае от коронавируса не привита даже половина населения? Об этом в эфире радио «КП»-Краснодар» рассказал заместитель главного врача краевой специализированной инфекционной больницы Сергей Люлин.

- Масштабная вакцинация населения Кубани началась в феврале и до сих пор продолжается, - сообщил врач. - На сегодняшний день у любого гражданина есть возможность записаться или очно прийти в центры вакцинации. На данном этапе почти 600 тысяч доз вакцины от коронавируса уже введено. И первой задачей мы ставили вакцинацию уязвимых групп: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И сегодня ровно половину введенных доз получили именно эти категории. Пандемия никуда не делась, прививаться надо, особенно, если человек не имеет антител. Вакцина – это гарантия того, что не будет тяжелых последствий.

Именно потому, что еще не сформирован коллективный иммунитет, в Краснодарском крае и постоянно продлевают режим повышенной готовности. Он действует до 27 мая. И если люди не будут активно прививаться, его продлевать будут еще долго. Из-за этого возможна и очередная волна коронавируса.