Что произошло за ночь 13 ноября: QR-коды в Краснодарском крае оставили до 21 ноября

Что произошло за ночь 13 ноября 2021 года. QR-коды в Краснодарском крае оставили до 21 ноября. Требования к предъявлению сертификатов о вакцинации ужесточили.

В частном доме одного из районов Кубани ввели карантин. Ограничительные меры начали действовать после постановления губернатора.

Светящийся шалфей на зиму высадили в парке "Краснодар". Знаменитый парк краевого центра подготавливают к Новому году.

Замдиректора, физрука и учителя английского отстранили от работы без прививки от коронавируса в школе Адыгеи. Они не выполнили требование руководства.

Из-за коронавируса на выходные не будут перекрывать для пешеходов улицу Красную в Краснодаре. Она будет открыта для проезда машин.

Краснодарская таможня задержала контрабанду лесоматериалов на сумму 250 млн рублей.

Через границу пытались поставить более 26 тысяч кубометров леса.