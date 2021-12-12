Что произошло за ночь 12 декабря: летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта

Специалисты анализируют инцидент. Фото: samolety.org

Рассказываем, что произошло за ночь 12 декабря на Кубани.

Самолет «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна. На борту российского самолета находились 166 пассажиров, среди которых 12 детей и шесть членов экипажа.

Аналогичное происшествие зафиксировано с гражданским самолетом из Москвы. Позже оба благополучно приземлились в аэропорту Сочи. Специалисты анализируют инцидент.

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